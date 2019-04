Totalizator Sportowy znowu na plusie

Ubiegłoroczna sprzedaż wszystkich produktów oferowanych przez Totalizator Sportowy wraz z dopłatami wyniosła 6 108 103 664,55 zł (w 2017 r. było to 5 627 157 148,38 zł). Oznacza to, że po raz pierwszy w historii firmy została przekroczona magiczna bariera 6 mld zł!

Wyższa sprzedaż oznacza również większe kwoty z dopłat. Ich wartość pierwszy raz w historii przekroczyła miliard złotych i wyniosła dokładnie 1 027 094 679,00 zł. Dzięki temu rekordowym wsparciem cieszy się polski sport i kultura narodowa. W 2018 roku na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazano 770 321 009,25 zł (w 2017 r. - 744 021 790,76 zł), a na Fundusz Promocji Kultury 205 418 935,80 zł (w 2017 r. - 197 106 884,40 zł). Z kolei na Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego trafiło w sumie 51 354 733,95 zł (w 2017 r. – 44 405 746,84 zł). Łączna wartość wszystkich wpłat do budżetu w 2018 roku wyniosła ponad 2 miliardy zł. Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego zapewnia – Przebicie magicznej bariery 6 mld złotych ze sprzedaży to dopiero początek dobrych informacji i dobrej passy. Realizujemy kolejne ambitne przedsięwzięcia, których efekty pojawią się w wynikach za ten rok i za kolejne lata. To ważne, ponieważ zyski Totalizatora Sportowego to także zyski budżetu państwa, polskiego sportu i kultury narodowej. Przypomnę, że łączna wartość dopłat przekroczyła miliard złotych.

Minęły właśnie dwa lata od wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy o grach hazardowych. Dokładnie 1 kwietnia 2017 roku na polskim rynku gamingowym dokonały się historyczne zmiany. Dzięki nim Totalizator Sportowy zyskał nowe możliwości rozwoju, w tym prawo do uruchomienia znanej międzynarodowej gry Eurojackpot, sieci salonów gier na automatach poza kasynami, kasyna online i wejścia ze sprzedażą gier liczbowych do internetu. To najważniejsze zmiany w całej ponad 60-letniej historii spółki, które wykorzystane zostały do wprowadzenia szeregu innowacji i rewolucji technologicznej.

Wejście w życie nowych przepisów oznaczało zarówno zwiększenie przychodów Totalizatora Sportowego, a tym samym budżetu państwa, jak i rozpoczęcie nowego etapu walki z szarą strefą i zdecydowanie większą ochronę graczy.

W rekordowym czasie przeprowadziliśmy transformację technologiczną i biznesową spółki, aby wypełnić nałożone na nas obowiązki ustawowe i dobrze wykorzystać wynikające z niej szanse rozwojowe. Budowa kasyna internetowego zapewniającego najwyższy poziom bezpieczeństwa graczy oraz cyfryzacja produktów z oferty naziemnej to projekty, które zainicjowały wejście Totalizatora Sportowego na rynek e-commerce. Spółka realizuje też rozbudowę systemów informatycznych, dających pełną synergię technologiczną oraz biznesową pomiędzy wszystkimi kanałami sprzedaży. Realizowane jest omnichannelowe podejście do sprzedaży produktów spółki poprzez integrację danych z systemów wspierających relacje z graczem oraz automatyzacje procesów biznesowych. Z danych World Lottery Association wynika, że nigdy w historii żadna firma realizująca monopol państwa w sferze gamingowej nie prowadziła tylu nowych i złożonych technologicznie projektów jednocześnie. To najlepsze podsumowanie naszych działań w ostatnim czasie – mówi Olgierd Cieślik.

Totalizator Sportowy jest na początku drogi, którą wyznaczyły zmiany w ustawie o grach hazardowych. Pierwsze pozytywne efekty w postaci wzrostu przychodów już widać, przy czym należy pamiętać, że spółka cały czas rozbudowuje tradycyjną sieć sprzedaży i stale zwiększa liczbę salonów gier na automatach. Wśród graczy stopniowo buduje się świadomość, że mogą zagrać w LOTTO przez Internet, odwiedzić jedyne legalne w Polsce salony gier na automatach, a także kasyno online. Należy się zatem spodziewać, że największe sukcesy sprzedażowe są jeszcze przed Totalizatorem Sportowym, a pierwsze efekty nowych zmian zobaczymy już w tym roku.

Totalizator Sportowy/ as/