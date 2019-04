Techland chwali się sukcesami

Techland z przychodami na poziomie 182,7 mln zł i zyskiem netto 101,4 mln zł w 2018 r.

Techland, producent i wydawca gier komputerowych, w 2018 r. osiągnął przychody na poziomie 182,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 101,4 mln zł, tak wynika ze wstępnych wyników opublikowanych przez firmę. Nakłady Techlandu na produkcję nowych gier wyniosły w ubiegłym roku ok. 50 mln zł. Firma pracuje obecnie nad grą Dying Light 2, będącą kontynuacją uznanego na całym świecie tytułu oraz prowadzi prace nad drugim projektem klasy AAA.

Jak mówi Paweł Marchewka, prezes Techlandu:

Od premiery Dying Light minęły już 4 lata, a mimo to gra cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie. Łączna liczba graczy wybierających nasz tytuł przekroczyła już 16 mln.

Gra jest wspierana nieprzerwanie od momentu premiery. Otrzymała m.in. rozszerzenie The Following, z zupełnie nową mapą i nowymi mechanikami rozgrywki, paczki darmowych DLC i regularne zrzuty zawartości oraz program “10-in-12” z dziesięcioma darmowymi dodatkami dostarczonymi w 12 miesięcy, wśród których był nowy tryb multiplayer “Prison Heist”.

W 2018 r. łączne przychody Techlandu przekroczyły 182 mln zł, a zysk operacyjny ok. 45 mln zł. Wynik netto przekroczył 101 mln zł.

Karol Bach, CFO Techlandu:

Dzięki mocnej pozycji na rynku i niesłabnącemu zainteresowaniu graczy generujemy solidne przepływy finansowe. Pozwala nam to inwestować w nasze projekty. W ubiegłym roku odnotowaliśmy także zdarzenie jednorazowe związane z transakcją na aktywach finansowych Spółki, co powiększyło zysk brutto o około 60 mln zł. Nakłady na produkcję nowych gier Techlandu w 2018 r. sięgnęły ok. 50 mln zł. Równolegle rozwijamy dwa projekty klasy AAA, nad którym pracują zespoły w naszych biurach w Warszawie i we Wrocławiu. Łącznie to już ponad 400 osób.

Techland w połowie 2018 r. podczas targów E3 w Los Angeles, najważniejszego branżowego wydarzenia na świecie, zapowiedział Dying Light 2 i ujawnił jak ma wyglądać rozgrywka w drugiej części flagowego tytułu producenta. To kontynuacja gry, w której gracze trafiają do świata opanowanego przez zombie. W drugiej części wprowadzono rozbudowany mechanizm “wyborów i konsekwencji” przez co gracze będą mieli indywidualny wpływ na to jak będzie wyglądała rozgrywka, a także otaczający gracza świat. Każdy wybór będzie miał znaczenie i wiąże się z określonymi konsekwencjami. Nad fabułą razem ze scenarzystami z Techlandu pracuje także Chris Avellone, uznany twórca scenariuszy gier (m.in Fallout 2, KOTOR, Planescape: Torment). Data premiery Dying Light 2 nie została jeszcze ustalona.

Paweł Marchewka, prezes Techlandu:

Pokazy Dying Light 2 zostały bardzo dobrze odebrane. Podczas ubiegłorocznych targów E3 zdobyliśmy niemal 30 nagród i nominacji, w tym także nagrody od największych czasopism i portali piszących o grach. Równolegle tworzymy jeszcze jedną grę klasy AAA, jej fabuła jest osadzona w świecie fantasy, z elementami RPG. Mamy świetny zespół i własny, autorski silnik graficzny dzięki czemu mamy znacznie większą swobodę w tworzeniu gier. Udowodniliśmy już nie raz, że nie wybieramy dróg na skróty. Produkty wychodzące z naszego studia muszą być najwyższej jakości, choć naturalnie ich stworzenie wymaga czasu, kreatywności i determinacji w dążeniu do celu.

Opublikowane przez Techland jednostkowe wyniki za 2018 r. mają charakter wstępny. Pełne dane finansowe Techlandu zostaną przekazane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Techland przygotowując wyniki posługuje się Ustawą o Rachunkowości (Krajowe Standardy Rachunkowości).

Techland/ as/