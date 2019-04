Alior Bank nie pomoże klientom

Alior Bank nie sfinansuje pozwów grupowych swoich klientów przeciwko Raiffeisenowi – czytamy w Pulsie Biznesu. Jak podaje dziennik bank zapewniał klientów, którzy kupili od banku fundusze W Investments, że wesprze finansowo pozwy, jednak do tego nie dojdzie.

Według informacji dziennika, kancelaria prawna (zatrudniona przez Alior Bank) powiadomiła klientów, że nie zamierza wyłożyć środków na pozwy grupowe przeciwko Raiffeisenowi czyli depozytariuszowi i dzieje się tak wbrew wcześniejszym zapewnieniom. Trzeba podkreślić, że prawie 2 tys. osób wciąż nie może wypłacić prawie 0,5 mld zł z funduszy W Investments.

Alior Bank, na co zwraca uwagę Puls Biznesu, twierdzi że wsparcie dla klientów ograniczało się do pomocy prawnej związanej z dochodzeniem praw i roszczeń wobec FinCrea TFI czyli towarzystwem, które zarządzało wspomnianymi. Chodzi jednak o to, że od listopada 2017 r. FinCrea TFI praktycznie nie działa.

Dziennik podaje, że z nieoficjalnych informacji wynika, iż o ostatecznej decyzji Alior Banku przesądziło m.in. to, że bank, finansując wspomniane pozwy grupowe przeciwko Raiffeisenowi, mógłby pomagać klientom, którzy m.in. na podstawie ustaleń śledztwa mogliby wystąpić z roszczeniami także wobec Aliora. Więcej na stronach pb.pl

