ZUS: Zakończono wysyłkę decyzji waloryzacyjnych

Ponad tydzień przed terminem Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę ponad 8 mln decyzji waloryzacyjnych. Ostatnia partia listów wyszła już do adresatów - poinformował dziś rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik ZUS w komunikacie poinformował, że łącznie do emerytów, rencistów i do osób na świadczeniach przedemerytalnych trafiło w tej sprawie 8 277 951 listów.

„Wysyłka decyzji waloryzacyjnych ruszyła 11 marca i miała potrwać nieco ponad miesiąc, czyli do 12 kwietnia. Jednak ostatnie 318 tys. listów zostało przekazanych do wysyłki i wysłanych już 4 kwietnia” - podkreślił.

Andrusiewicz dodał, że ZUS wraz z ostatnim terminem płatności świadczeń, czyli 25 marca, zakończył proces wypłaty zwaloryzowanych emerytur i rent. Wszystkie świadczenia, w nowej wysokości, zostały przekazane klientom Zakładu w standardowych terminach płatności. Poza 25 marca były to: 1, 6, 10, 15 i 20 marca.

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie po raz pierwszy, ale i na pewno nie po raz ostatni, daje dowód na swój pełen profesjonalizm. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych to kolejne zadanie zrealizowane przez nas przed terminem” - podkreśliła cytowana w komunikacie prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Od marca świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o wskaźnik waloryzacji 102,86 proc. (jednak najniższe emerytury będą wyższe o przynajmniej 70 zł).

Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rodzinna wynosi 1100 zł (dotychczas było to 1029,80 zł). Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła z 772,35 zł do 825 zł.

Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa wynosi 1320 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową to 990 zł.

PAP/ as/