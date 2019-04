PE przyjął projekt nowelizacji dyrektywy gazowej

Parlament Europejski przyjął projekt zmian w dyrektywie gazowej, dzięki którym prawo Unii Europejskiej będzie stosowane wobec wszystkich gazociągów z państw trzecich do państw wspólnoty, podała instytucja.

Znowelizowane przepisy zapewnią rozdzielenie własności gazociągów i własności podmiotów zajmujących się przesyłem gazu. Nakazują także zapewnienie dostępu innych operatorów przesyłowych.

Wyłączny nadzór nad nowymi umowami i ewentualnymi wyłączeniami sprawować będzie Komisja Europejska. W przypadku istniejących gazociągów, państwo członkowskie może podjąć decyzję o derogacji w ciągu jednego roku od wejścia w życie dyrektywy, jeżeli nie będzie to ze szkodą dla konkurencji

Wiele zainteresowanych stron nastawionych na zysk chciało, aby negocjacje te zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ bez tej umowy przepisy UE nie miałyby zastosowania do gazociągów z krajów spoza UE. Ale to, co przyniosłoby korzyści niektórym uczestnikom rynku, przyniosłoby wielowymiarową stratę dla naszych obywateli i całej Unii Energetycznej. Od tej pory wszystkie gazociągi z krajów nienależących do UE, w tym Nord Stream 2, będą musiały zostać dostosowane do przepisów UE: dostępu stron trzecich, rozdziału własności, niedyskryminujących taryf i przejrzystości. Przekłada się to na większe bezpieczeństwo energetyczne na naszym kontynencie. Zawsze był to główny cel Parlamentu Europejskiego i cieszę się, że go osiągnęliśmy” - powiedział poseł sprawozdawca Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu i Energii PE, cytowany w komunikacie.