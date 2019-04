Polacy w programowaniu wśród najlepszych na świecie

Drużyna z Uniwersytetu Warszawskiego zajęła czwarte miejsce i zdobyła jeden z 4 złotych medali w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (ACM ICPC), które odbyły się w Porto (Portugalia). Szóste miejsce i srebrny medal zdobyli studenci z Uniwersytetu Wrocławskiego.

ACM ICPC to międzynarodowe zawody programistyczne dla studentów organizowane przez informatyczną organizację Association for Computing Machinery przy wsparciu IBM. W tegorocznej edycji wystartowało 135 drużyn - każda składała się z trzyosobowych reprezentacji studentów najlepszych uczelni z programami informatyki. Uczestnicy pochodzili z ośmiu regionów świata: Ameryki Północnej, Wschodniej Azji, Północnej Eurazji, Zachodniej Azji, Europy, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Azji Pacyficznej.

W tegorocznych mistrzostwach, które zakończyły się w czwartek wieczorem, najlepsza okazała się drużyna z Uniwersytetu Moskiewskiego (rozwiązała 10 z 11 zadań), plasując się przed reprezentacjami Massachusetts Institute of Technology (USA) i Uniwersytetem Tokijskim (Japonia), które rozwiązały 9 zadań.

Drużyna Warsaw Eagles z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (WMIM UW), w składzie: Jakub Boguta, Konrad Paluszek oraz Mateusz Radecki, rozwiązała 8 zadań, zajmując ostatecznie czwarte miejsce i zdobywając jeden ze złotych medali. Studenci z Warszawy otrzymali też tytuł mistrza regionu europejskiego.

Do tegorocznych finałowych zawodów studentów WMIM przygotowywali: prof. Jan Madey, prof. Krzysztof Diks oraz Marcin Smulewicz.

Sukces, który odniosła nasza drużyna jest przede wszystkim wynikiem wiedzy, umiejętności oraz tytanicznej pracy jej członków. Jednak w procesie przygotowań do udziału w finałach niezwykle cenna okazała się pomoc byłych naszych złotych medalistów - Wojciecha Nadary, Marcina Smulewicza i Marka Sokołowskiego - mówi jeden z trenerów warszawskiej drużyny prof. Krzysztof Diks z WMIM UW, cytowany w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie UW.

Druga ekipa z Polski, czyli Anadi Agrawal, Michał Górniak oraz Jarosław Kwiecień z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, zajęła szóste miejsce i zdobyła jeden ze srebrnych medali. Trenerami wrocławskiej drużyny byli: prof. Krzysztof Loryś i dr Paweł Gawrychowski.

ACM ICPC to konkurs dwuetapowy. Jego pierwszym stopniem są eliminacje na poziomie regionalnym. Zwycięzcy tego etapu mają zagwarantowane miejsce w finale. Finałowy etap ICPC to z kolei trwające pięć godzin zawody, w trakcie których uczestnicy otrzymują do rozwiązania określoną liczbę zadań algorytmiczno-programistycznych. Każda z drużyn ma do dyspozycji tylko jeden komputer. Jak podkreślają przedstawiciele UW, ułożenie odpowiedniego algorytmu, a następnie zaprogramowanie go w udostępnionym przez organizatorów języku (najczęściej C, C++, Java lub Pascal) wymaga rozwiniętych umiejętności logicznego myślenia, obierania właściwej strategii, jak również wytrzymałości psychicznej.

Pierwsze zawody ACM ICPC odbyły się w 1977 roku. W 2012 roku miały miejsce w Warszawie. Do tej pory drużyny z UW pięciokrotnie zdobyły złoty medal, w tym dwa razy (2003, 2007) jako nagrodę za pierwsze miejsce. W finałach Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym reprezentanci UW wystąpili po raz 25. z rzędu.

SzSz (PAP)