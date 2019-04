GAZETA BANKOWA: Strategiczna Mierzeja

Inwestycja obejmująca przekop Mierzei Wiślanej jest jedną z największych w historii III Rzeczpospolitej a jej strategiczne znaczenie można śmiało porównać z wzniesieniem miasta i portu w Gdyni w II RP – pisze w „Gazecie Bankowej” Arkady Saulski

Budowa nowej drogi wodnej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym na bardzo duże znaczenie dla całego obszaru północno-wschodniej Polski, czyli wschodniego Pomorza, Warmii i Mazur. Jak podkreślał w ubiegłym roku minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk: „Mam nadzieję że w oparciu o swobodny dostęp do Elbląga jako portu morskiego będziemy mogli zbudować cały ciąg komunikacyjny. Stanie się on jednym z elementów Via Carpathia, połączenia Północ – Południe”.

Przekop Mierzei to nie tylko otwarcie nowego morskiego szlaku żeglugowego, ale też włączenie Zalewu Wiślanego w szerszy, realizowany od lat projekt użeglownienia głównych rzek Polski – Wisły i Odry. Nie oznacza to jednak, iż port w Elblągu stałby się konkurencją dla portów w Gdyni czy Gdańsku – w nowym układzie byłby portem wspomagającym dla portów Trójmiasta. Co niemniej istotne Elbląg stałby się także alternatywą dla przedsiębiorców i firm, które z przyczyn finansowych nie mogą korzystać z wielkich ośrodków.

Kanał to nie wszystko

Sam kanał nie jest jedyną inwestycją, bowiem wokół przekopu toczyć się będą równolegle prace obejmujące szereg innych działań. „Będzie to budowa w kompleksowym rozwiązaniu, czyli najpierw układ drogowy, budowa mostów zwodzonych następnie budowa śluzy i toru podejściowego wraz z falochronami. Ta inwestycja choć ryzykowana jest w stu procentach gwarantowana przez budżet państwa” - mówi szef resortu gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.

Koszt inwestycji, wynoszący obecnie 880 mln złotych choć wydaje się wygórowany wydaje się akceptowalny. Włączenie portu w Elblągu do sieci polskich portów, także w zakresie żeglugi śródlądowej (prace nad użeglownieniem polskich rzek prowadzone są już od 2016 roku) będzie impulsem rozwojowym dla regionu, z kolei włączenie Zalewu Wiślanego i Wisły do szerszej strategii transportowej Polski wpłynie pozytywnie na rozwój całego kraju i może przyczynić się do rozwojowego skoku. Istotny jest też czynnik ekologiczny - inwestycja nie tylko jest nieszkodliwa dla środowiska naturalnego, ale może się przyczynić do szybszej wymiany i oczyszczenia wód Zalewu Wiślanego dzięki utworzeniu na nim nowego kanału przepływowego z Bałtykiem.

