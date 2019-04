Orlen wzmocni pozycję swojej litewskiej spółki

Należąca do Orlen Lietuva litewska rafineria odpowiadała za niemal 30 proc. przerobu ropy w całej Grupie PKN Orlen w ub.r., poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zadeklarował, że Orlen chce wzmacniać pozycję Orlen Lietuva w regionie i w swojej grupie kapitałowej.

Dzięki zrealizowanym przez PKN Orlen inwestycjom, Możejki są obecnie bardzo zaawansowanym i sprawnie działającym zakładem, który produkuje paliwa o najwyższej jakości, spełniające wszelkie normy Unii Europejskiej, podkreślił koncern.

Co więcej rafineria jest ciągle rozwijana, w tym roku do użytku oddana zostanie instalacja PPF Splitter do produkcji wysokoprzetworzonego propylenu. Dobre zarządzanie pozwala spółce pozostawać w dobrej kondycji finansowej, a od 2015 r. Orlen Lietuva nieprzerwanie wypracowuje zyski. Dość powiedzieć, że w rekordowych latach 2016 r. i 2017 r. zbliżała się do niemal 1 mld zł rocznego zysku. W ostatnich trzech latach wypracowała niemal 2 mld zł zysku. Firma poprawia również wyniki operacyjne, między 2013 a 2017 r. przerób ropy wzrósł o ok. 9 proc. z 9 mln t do 9,8 mln t. W ostatnim roku Orlen Lietuva stała się też ważnym stabilizatorem podaży paliw na rynek Polski, gdy po znacznym ograniczeniu szarej strefy niezbędny okazał się import znacznych ilości oleju napędowego - czytamy w komunikacie.