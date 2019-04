Możliwe podwyżki na stacjach benzynowych

Tempo podwyżek cen paliw na rynku hurtowym znacznie wyhamowało, ale nadal prawdopodobne wydają się dalsze podwyżki na części stacji, choć w mniejszej skali niż w ostatnich tygodniach - wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Za nami kolejny tydzień podwyżek cen paliw na rynku krajowym, zarówno w hurcie, jak i w detalu.

W tym tygodniu ceny benzyny bezołowiowej 95 na stacjach po podwyżkach średnio o 8 gr/l, osiągnęły średni poziom 5,06 zł/l, najwyższy od października ubiegłego roku.

Diesel podrożał średnio o 5, a autogaz o 2 grosze na litrze.

Średnie ceny paliw na stacjach 4 kwietnia ukształtowały się na następujących poziomach dla: benzyny bezołowiowej 95 5,06 zł/l, bezołowiowej 98 5,35 zł/l, oleju napędowego 5,15 zł/l i autogazu 2,20 zł/l.

Zarówno ceny benzyny, jak i oleju napędowego są najwyższe w tym roku i jednocześnie najwyższe od października - listopada ubiegłego roku. Od początku marca benzyna podrożała w detalu o ok. 33 grosze na litrze, podczas gdy na rynku hurtowym podwyżki sięgają 44 groszy na litrze. Za podwyżki cen na rynku hurtowym, a w konsekwencji na stacjach paliw, odpowiada wzrost cen benzyny Premium Unleaded na rynku europejskim o ponad 20 % od początku marca.

Chociaż tempo podwyżek na rynku hurtowym znacznie wyhamowało, to wciąż prawdopodobne wydają się dalsze podwyżki cen paliw na części stacji. Skala tych wzrostów powinna być już znacznie mniejsza niż w ostatnich dwóch tygodniach, ponieważ większość podwyżek z hurtu wraz z nowymi dostawami na stacje już została przełożona.

Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 5-04-2019 w Orlenie: Eurosuper 95 – 4063 PLN/1000l (wzrost o 64 PLN/1000l w porównaniu do cen z 29-03-2019), Superplus 98 – 4256 PLN/1000l (wzrost o 61 PLN/1000l), olej napędowy 4081 PLN/1000 l (wzrost o 32 PLN/1000l), olej napędowy grzewczy 2675 PLN/1000 l (wzrost o 35 PLN/1000l).

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 5-04-2019 w Lotosie: Eurosuper 95 – 4062 PLN/1000l (wzrost o 68 PLN/1000l w porównaniu do cen z 29-03-2019), Superplus 98 – 4256 PLN/1000l (wzrost o 67 PLN/1000l), olej napędowy 4080 PLN/1000 l (wzrost o 41 PLN/1000l), olej napędowy do celów opałowych 2675 PLN/1000 l (wzrost o 34 PLN/1000l).

Ropa Brent w Londynie podrożała w skali tygodnia ponad 2 USD/bbl i jest najdroższa od listopada 2018. W piątek rano ropa Brent kosztuje około 69,20 USD/bbl. Optymistyczne komentarze ze strony USA i Chin odnośnie czwartkowych rozmów handlowych stanowią również wsparcie dla popytowej strony rynku ropy naftowej.

Prezydent USA ocenił, że oba kraje są bliskie osiągnięcia porozumienia i może ono zostać ogłoszone w ciągu najbliższych czterech tygodni.

Zdaniem ministra Iranu nie powinno być żadnych problemów z przedłużeniem współpracy między poszczególnymi krajami OPEC a Rosją. Aktualne porozumienie zawarte w grudniu ubiegłego roku obowiązuje do końca czerwca. Rynek zaczyna jednak wyceniać scenariusz przedłużenia porozumienia i utrzymania niższych limitów produkcji również w drugiej połowie tego roku. Tymczasem zapasy ropy w USA w ubiegłym tygodniu zgodnie z danymi DoE wzrosły nieoczekiwanie aż 7,2 mln bbl do 449,5 mln bbl. Produkcja ropy naftowej natomiast osiągnęła nowy rekordowy poziom 12,2 mln bbl/d. Drugi tydzień z rzędu negatywnie zaskakuje bardzo słaby odczyt konsumpcji. Amerykański popyt na paliwa spadł w ubiegłym tygodniu do średniego poziomu 19,98 mln bbl/d i jest 1,2 mln bbl/d (6%) niższy niż przed rokiem.

Na podst. ISBnews