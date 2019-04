Dworzec w Chojnowie otwarty dla podróżnych

Kolejny dworzec w województwie dolnośląskim zmodernizowany. Pasażerowie korzystający ze stacji w Chojnowie mają do dyspozycji gruntownie odrestaurowany i dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych obiekt. To jedna z wielu planowanych inwestycja w tym regionie – dobiegają końca prace inwestycyjne na dworcu w Zgorzelcu.

Otwarcie dworca kolejowego w Chojnowie to kolejny przykład, że obecny rząd dba o realizację nie tylko dużych inwestycji jak budowa drogi ekspresowej s3, ale też pamięta o remontach ważnych dla lokalnych społeczności. Dworzec w Chojnowie przeszedł gruntowną metamorfozę i będzie służył mieszkańcom. Zmodernizowany obiekt poprawi jakość i komfort podróżujących, ale jest też niezwykle pięknym budynkiem pod względem architektonicznym. Bardzo dziękuję PKP za zaangażowanie i realizację inwestycji – mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Dzisiejsze wydarzenie i otwarcie kolejnego zmodernizowanego dworca to element szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego prowadzonego przez kolejarzy w całej Polsce. Naszym celem jest poprawa warunków podróżowania nie tylko w dużych miastach. Naszym celem jest bezpieczna, komfortowa i punktualna kolej łącząca całą Polskę. Swoje działania skupiamy więc także poprawie dostępności komunikacyjnej mniejszych ośrodków – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Kolej staje się dostępna dla coraz większej liczby podróżnych, również tych o ograniczonej mobilności. Rośnie liczba pasażerów, coraz więcej osób przekonuje się do tego ekologicznego środka transportu, jakim jest kolej. Wszystkie modernizowane i budowane dworce są dostosowywane do współczesnych wymogów obsługi osób o ograniczonej mobilności. Liczymy, że te udogodnienia zostaną ciepło przyjęte przez pasażerów – dodaje. Zabytkowy dworzec w Chojnowie to kolejny obiekt przebudowany w ramach realizowanego przez PKP S.A. największego w historii Programu Inwestycji Dworcowych. Przypomnijmy – do 2023 roku spółka zmodernizuje lub wybuduje od podstaw prawie 200 dworców kolejowych. Na Dolnym Śląsku tylko w 2018 roku zakończyliśmy sześć inwestycji. Z unowocześnionych dworców korzystają podróżni m.in. w Siechnicach, Świętej Katarzynie czy Jaworze – mówi Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A. – Ten dworzec to również kolejny zabytkowy obiekt, który odzyskał swoją dawną świetność – przypomina.

Dworzec w Chojnowie, ze względu na swój zabytkowy charakter, został zmodernizowany w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków. W ramach prac odnowiono m.in. elewację, pokrycie dachowe, wykonano nowe instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Odrestaurowane zostały również zabytkowe klatki schodowe oraz detale architektoniczne w holu, stolarki drzwiowej i okiennej.

Do dyspozycji podróżnych będą poczekalnia, Biuro Obsługi Klienta, toalety i kwiaciarnia. Opiekunowie podróżujący z małymi dziećmi będą mogli skorzystać z oddzielnego pomieszczenia wyposażonego w przewijak. Część powierzchni została zagospodarowana przez miasto, które na dworcu otworzyło poczekalnię autobusową. W planach jest również otwarcie punktu przedszkolnego na pierwszym piętrze, Biura Obsługi Klienta i kwiaciarni.

Dworzec został w pełni dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowano bariery architektoniczne, zamontowano m.in. ścieżki prowadzące dla osób niewidzących i niedowidzących, tablice multisensoryczne (dotykowe) i oznakowania w alfabecie Braille’a. Zadbano również o otoczenie budynku. Przy dworcu powstały miejsca postojowe wraz z miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.

Koszt inwestycji wyniósł 9,7 mln zł netto. Przebudowa i została sfinansowany ze środków własnych PKP S.A. oraz budżetu państwa. Prace budowlane prowadziła firma SKB S.A. z Warszawy.

Modernizacja dworca jest częścią realizowanego przez PKP S.A. Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, w ramach którego kolej zmodernizuje i wybuduje od podstaw łącznie około 200 dworców kolejowych w całym kraju, w samym województwie dolnośląskim będzie to 17 obiektów. Głównym celem prowadzonych przez PKP S.A. inwestycji jest dostosowanie dworców do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym również osób o ograniczonych możliwościach poruszania się: osób starszych, pasażerów z niepełnosprawnościami, podróżnych z małymi dziećmi czy dużymi bagażami. Podejście PKP S.A. do przebudowy dworców wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus.