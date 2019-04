Rząd udzieli bezzwrotnej pomocy rolnikom przejmującym gospodarstwa

W ostatnich trzech latach eksport polskiej żywności wzrósł o 20 proc. - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że rząd wspiera młodych rolników w przejmowaniu gospodarstw, apelował też o łączenie się rolników w spółdzielnie, aby móc konkurować z większymi podmiotami.

Premier podczas konwencji PiS w Kadzidle (woj. mazowieckie), że w ostatnich trzech latach eksport polskiej żywności wzrósł o 20 proc.

Coraz więcej na tym eksporcie zarabiamy, 2 mld z drobiu, ponad 2 mld kasze, zboża i produkty przetworzone, ponad 2 mld słodycze i wyroby cukiernicze, a także 1,5 mld z wołowiny - wymienił.

Zaznaczył, że w sprawie wołowiny w ciągu kilku tygodni odwrócono kryzysową sytuację.

Polskie mięso wołowe jest najlepiej przebadanym mięsem w Europie - powiedział.

Dodał, za ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim, że „polska wołowina jest czasem sprzedawana jako argentyńska, tylko marże są niższe”.

Morawiecki podkreślał, że rząd chce, by „młode pokolenie przejmowało stery” w gospodarstwach rolnych.

Stąd regulacja, „by jeśli młody rolnik do 40 roku życia przejmuje gospodarstwo, to dostanie od państwa 150 tys. bezzwrotnej pomocy, z czego 70 proc. na maszyny, na obiekty budowlane, a więc bardzo konkretna pomoc - mówił premier.

Podkreślał też, że „żeby pomóc małemu przetwórstwu wybić się na większy, na średni rozmiar (…) my przygotowaliśmy regulację, dzięki której mały przetwórca dostanie dopłatę nawet do pół miliona złotych, 500 tys. zł na różnego rodzaju przedsięwzięcia w ramach PROW-u (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) jako dopłatę do środków własnych”. Dodał, że te środki pomogą funkcjonować małym przedsiębiorcom na tym rynku i stawać się coraz większymi.

Premier mówił także o roli spółdzielni, które stoją za sukcesem rolników w krajach UE.

Spółdzielnia, która jest szansą dla rolnictwa, szansą dla polskiej wsi jest teraz wspomagana przez państwo, podobnie jak grupy producenckie, gdzie można utrzymać do pół miliona euro, a więc 2 mln 150 tys. zł na pięć lat dla grupy producenckiej również bezzwrotnej dotacji, a więc zachęcamy do łączenia się, bo wtedy duży może więcej powalczyć z tymi większymi i może odnieść sukces na rynku, a o to nam chodzi, żeby polska wieś, polskie gospodarstwa, gospodarstwa rodzinne, żeby odnosiły sukcesy na rynkach europejskich - podkreślił.

Morawiecki przypomniał, że PiS zaproponowało też ustawę o pomocniku rolnika, z której skorzystało 65 tys. rodzinnych gospodarstw rolnych, średnich i mniejszych. Wymienił też ustawę o rolniczym handlu detalicznym, która umożliwia rolnikom sprzedaż w bliskim otoczeniu wyprodukowanej przez nich żywności. Podkreślił, że rolnicy mogą sprzedawać swoje wyroby do wartości 40 tys. zł bez żadnego podatku.

Premier przypomniał też o przeznaczeniu 130 mln zł w ramach wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich.

