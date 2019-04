690 tys. rodzin korzysta z Karty Dużej Rodziny

Zniżki na przejazdy pociągami, tańsze noclegi, tańsze bilety do muzeów i obiektów sportowych - to tylko część zniżek, przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny. MRPiPS przypomina o ulgach, dzięki którym rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą zaplanować tańsze wakacje.