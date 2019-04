Kup tygodnik „Sieci” z fascynującą książką!

Już od poniedziałku, 8 kwietnia, dostępne jest nowe wydanie tygodnika „Sieci”, a w nim wyjątkowy dodatek – książką na Święta. Nie przegap!

„Całun. Historia, nauka, kult” to fascynująca lektura na zbliżające się Święta Wielkanocne. Jak to się dzieje, że tytułowe, sławne Płótno nieustannie przyciąga uwagę? Jaka jest jego historia? Dołączona do tygodnika książka ciekawie porusza fascynujący temat relikwii, która nie dla wszystkich jest oczywista.

Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę? Publikacja przedstawia niezwykłe losy cennej pamiątki od chwili jej odnalezienia do momentu, gdy znalazła się w Turynie, gdzie jest obecnie przechowywana i podaje aktualny stan badań nad Całunem, bezstronnie ukazując wyniki prac różnych ekip naukowców.

W książce przytoczone zostały także różnorodne wątki trwającej od dawana polemiki wokół autentyczności Całunu jako płótna pogrzebowego Jezusa Chrystusa.

Nie przegap wydania tygodnika „Sieci” z książką! Tygodnik „Sieci” dostępny w sprzedaży od 8 kwietnia br. w dwóch wariantach: w regularnej cenie 6,90 zł lub w cenie 9,90 zł, z książką o Całunie Turyńskim.

Szukaj wydania z książką w cenie 9,90 zł, w wybranych punktach sprzedaży, m.in. Salony i Saloniki Prasowe „Kolportera” , salony Tabak, Świat Prasy, salony Empik, Relay, Inmedio, Inmedio Cafe, Inmedio Trendy, 1-Minute.