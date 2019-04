Port Gdańsk wita wycieczkowce

Pod koniec kwietnia do Portu Gdańsk zawinie pierwszy w tym roku wycieczkowiec. 221-metrowa jednostka Magellan pojawi się już 28 kwietnia. Później do Gdańska zawinie także m.in. najnowsza jednostka Viking Cruises. Sezon zakończy się dopiero w październiku.

Port Gdańsk w 2018 roku pobił rekord awizacji wycieczkowców. W ubiegłym roku do gdańskich nabrzeży zawinęło 67 jednostek. Według tegorocznej awizacji w Gdańsku pojawi się 69 statków wycieczkowych.

Jako pierwszy zawinie Magellan, który pływa pod banderą Bahamów. Ma ponad 220 metrów długości, a na jego pokładzie przypłynie do nas niemal 1300 pasażerów, którzy po zejściu na ląd wyruszą zwiedzać północną Polskę. Do Gdańska wpłynie także Viking Jupiter. To najnowsza jednostka we flocie Viking Cruises, oddana do użytku w tym roku – tłumaczy Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Turyści do Gdańska przypływają z całego świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii czy Francji. Na pokładach do dyspozycji pasażerów są m.in. sale kinowe, koncertowe, restauracje, baseny, strefy SPA oraz sklepy. Po zacumowaniu statku turyści spędzają na lądzie od kilku do kilkunastu godzin. W tym czasie zwiedzają miasto, jadą do Malborka lub w głąb Kaszub. W 2018 roku do Portu przypłynęło ponad 30 tysięcy turystów.

Zawinięcie jednostek wycieczkowych to także atrakcja dla gdańszczan i osób, które spędzają na Pomorzu urlopy.

Zapraszamy w ostatnią niedzielę kwietnia do podziwiania jednostki. Pojawi się z samego rana przy Terminalu Promowym Westerplatte, odpłynie około godz. 15. Bardzo dobrze będzie ją widać m.in. z Nabrzeża Ziółkowskiego, które jest ogólnodostępne. W sam raz na niedzielny spacer – mówi Michał Stupak z Departamentu Handlowego ZMPG.

W tym roku w Porcie Gdańsk pojawią się m.in. cztery Vikingi (Sea, Sun, Jupiter i Sky), Europa, Clio, Saga Sapphire czy Ocean Majesty. 29 kwietnia będzie można oglądać także najstarszą pływającą jednostkę wycieczkowa – Astorię. Największym statkiem, który zawinie do Gdańska, będzie ponad 239-metrowa Marina, pływająca pod banderą Wysp Marshalla. Najkrótszym – spod tej samej bandery – 66-metrowy Variety Voyager.

Dokładną awizację, zawierającą nazwy jednostek, długość i terminy zawinięć, można znaleźć na stronie Portu Gdańsk: http://www.portgdansk.pl/zegluga/statki-awizowane-na-2019-r

Port Gdańsk/ as/