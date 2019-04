Kombatanci pięknie skomentowali strajk belfrów

Pedagodzy, którzy nas wychowywali w latach międzywojennych, wszczepili w nas patriotyzm i umiłowanie ojczyzny. Nie możemy zrozumieć obecnych wychowawców biorących na zakładników młodzież im powierzoną - piszą kombatanci w apelu udostępnionym przez Stowarzyszenia Odra-Niemen.

W poniedziałek rozpoczął się zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarność”, m.in. z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, choć w niedzielę wieczorem NSZZ „Solidarność” zawarła porozumienie z rządem.

O refleksję i o „zaniechanie destrukcyjnych działań” zaapelowało 30 kombatantów, których stanowisko rozpowszechniło Stowarzyszenie Odra-Niemen. Inicjatorem wystąpienia jest kpt. Marian Markiewicz ps. „Maryl”.

Pedagodzy, którzy nas wychowywali w latach międzywojennych, wszczepili w nas patriotyzm i umiłowanie ojczyzny. Dzięki temu nasze pokolenie było zdolne do podjęcia walki z najeźdźcami zarówno z zachodu, jak i ze wschodu. Nie było to łatwe, ale nasi pedagodzy nam towarzyszyli, wspierali nas i ryzykowali życiem. Tego ostatniego w dzisiejszych czasach nie musimy wymagać od pedagogów, ale nie możemy zrozumieć obecnych wychowawców, biorących na zakładników młodzież im powierzoną - czytamy w apelu. Traktujemy zapowiadany strajk jako działanie czysto polityczne. Zwracamy się z gorącym apelem, aby pedagodzy, którzy są zrzeszeni w związkach zawodowych, swą działalność ograniczyli do działań przewidzianych dla wyżej wspomnianych grup i nie wdawali się w działania polityczne - napisano.