Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły poniedziałkową sesję wzrostami. Wśród blue chipów najsilniej zwyżkowały: Dino Polska, CCC i KGHM

WIG20 zyskał na zamknięciu 0,36 proc. do 2.359,52 pkt. mWIG40 zwyżkował 0,06 proc. do 4.242,80 pkt., a sWIG80 o 0,38 proc. do 12.213,53 pkt. Indeks szerokiego rynku - WIG - wzrósł o 0,27 proc. do 60.922,10 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 583 mln zł, a na spółkach z WIG20 sięgnęły 492 mln zł.

Wśród blue chipów najsilniej zwyżkowało Dino Polska - o 3,9 proc., a także CCC - o 3,2 proc. i KGHM - o 2,1 proc.

Największe spadki wśród spółek z WIG20 odnotowały - Lotos o 3,1 proc., Play o 3,1 proc. i LPP o 1,7 proc.

Na szerokim rynku wyróżniły się: Asseco Poland - wzrost o 3,9 proc., Playway - zwyżka o 3,1 proc, i Mabion o 2,0 proc. Najsilniejsze spadki były udziałem Bogdanki - o 6,3 proc., a także Getinu i Ciechu.

Kurs akcje Getinu spadł na koniec sesji 4,7 proc. Holding poinformował, że do 30 czerwca planuje pozyskać na finansowanie bieżącej działalności do 40 mln zł z niepublicznej emisji obligacji, która zostanie skierowana do wybranych inwestorów instytucjonalnych.

Akcje Ciechu, po spadku o 4,3 proc., znalazły się najniżej od lutego 2019 r.

Kurs akcji Oponeo. pl, po 3,9 proc. wzroście, znalazły się najwyżej od sierpnia 2018 roku.

PAP, PAP Biznes, mw