Motorsportowe emocje w kampanii ORLENu

ORLEN – największa innowacyjna polska marka umacnia swoją międzynarodową pozycję. Za sprawą Roberta Kubicy – jedynego Polaka w historii Formuły 1, jest widoczna na wyścigowych torach na całym świecie. Właśnie ruszyła nowa kampania wizerunkowa Koncernu, która stawia na emocje, związane z powrotem sportowca do motorsportu

W spocie wizerunkowym postawiono na emocjonalny przekaz, oparty o cechy kojarzone z Robertem Kubicą – wytrwałość, energię i determinację w dążeniu do celu. Jego kariera to najlepszy dowód na to, że jeżeli masz w sobie siłę walki, sportową pokorę oraz ogromną chęć zwyciężania, niemożliwe cele stają się realne. Te wartości są również bliskie marce ORLEN. Kampania PKN ORLEN pokazuje, że każdy wyjątkowy talent, potrzebuje wyjątkowego mecenasa. W tym kontekście nikogo nie powinien dziwić fakt nawiązania współpracy pomiędzy championami w swoich dziedzinach - czytamy w komunikacie przesłanym przez PKN Orlen.

Jak podają przedstawiciele spółki, od pewnego czasu poszukiwano nowej, rozpoznawalnej twarzy sportowca, która stałaby się ambasadorem marki ORLEN w Polsce i na świecie.

Zależało nam, żeby przy tej okazji komunikować podstawową branżę Koncernu, stąd wybór sportów motorowych był oczywisty. Formuła 1 to innowacyjne technologie, duży prestiż i rozpoznawalność na całym świecie - powiedział Marcin Stefaniak, Dyrektor Biura Promocji i Reklamy, PKN ORLEN. Kubica to wyjątkowa postać współczesnego sportu, zawodnik, który po dramatycznym wypadku wrócił do sportu wyczynowego. Jego postać doskonale pasuje do przekazu budowanego wokół marki ORLEN. To kierowca o światowych horyzontach, którego starty niosą ogromny ładunek emocji dla wszystkich kibiców – dodaje Marcin Stefaniak.

PKN ORLEN dołączył do wąskiego grona światowych firm, które poprzez najbardziej elitarny sport motorowy wzmacniają rozpoznawalność swoje logo. Wejście do Formuły 1 to przede wszystkim decyzja biznesowa. Grupa ORLEN ma dziś aktywa w pięciu państwach Europy i Ameryki Północnej, a produkty dostępne są w ponad 90 krajach na całym świecie.

Komunikację z wykorzystaniem wizerunku Roberta Kubicy, ORLEN rozpoczyna od trzydziestosekundowego spotu. Możemy w nim zobaczyć ujęcia z toru, prezentujące Roberta Kubicę za kierownicą bolidu F1. Jednocześnie staje się on klientem stacji ORLEN, na które każdy może przyjechać i cieszyć się podobnie jak sportowiec, oferowanymi tam produktami.

Wraz z uruchomieniem kampanii reklamowej, poszerzona zostanie oferta na stacjach ORLENu. Znajdą się w niej produkty marki VERVA z wizerunkiem jedynego Polaka w Formule 1 – batony proteinowe, napoje izotoniczne i energetyczne. Jednocześnie dla fanów Roberta Kubicy i sportów motorowych przygotowana została szeroka gama gadżetów. Wśród nich znajdziemy odzież sportową: koszulki, torby i czapki oraz kubki, breloki, magnesy oraz smycze. Nie zabraknie również szeregu artykułów, zachęcających do wspólnego kibicowania polskiemu kierowcy – naklejki, chorągiewki, opaski silikonowe, zapachy samochodowe i ramki do tablic rejestracyjnych.

Spot będzie można obejrzeć w telewizji od 8 kwietnia br. przez dwa tygodnie. Zaplanowana jest również w kampania VOD, displayowa oraz w social media. Za kreację kampanii odpowiadała agencja Red 8 Advertising, spot zrealizował dom produkcyjny Film it.

mw