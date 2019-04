Big Data, czyli co firmy robią z twoimi danymi?

W biznesie obietnica opracowania i wdrożenia nowego towaru lub usługi z 80-procentowym prawdopodobieństwem odniesienia sukcesu brzmi jak oszustwo już na wstępie. Tymczasem jest to możliwe! Netflix, tworząc swoje autorskie produkcje, tak właśnie działa, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu BIG DATA o naszych, widzów, preferencjach

Gościem Maksymiliana Wysockiego w poniedziałkowym Wywiadzie Gospodarczym był Grzegorz Kosiński, prezes Audience Network – firmy z grupy Cloud Technologies zajmującej się tworzeniem kampanii reklamowych w oparciu o Big Data.

Ponad 130 milionów widzów miesięcznie - to olbrzymia widownia. Jak ją wykorzystać? Doskonale wie to serwis Netflix. Lider branży streamingu wideo korzysta z zebranego Big Data oraz sztucznej inteligencji by przygotować filmy, które odniosą sukces. Poza standardową analityką, firma wykorzystuje hurtową analitykę danych w jeszcze jednym, bardzo niestandardowym celu - przy realizacji produkcji własnych (tzw. Netflix Originals). Zebrane dane analizowane są przez algorytmy i analityków, a na ich podstawie tworzony jest scenariusz, ujęcia, określa się ich długość i dobierani są aktorzy. Dzięki temu success rate (współczynnik sukcesu) wynosi obecnie 80 proc. w stosunku do 30-40 proc., które osiągają standardowe programy telewizyjne!

Czy możliwe jest by stworzyć produkcję, która spodoba się każdemu? Czy to już koniec kina ambitnego, które kształtuje gusta na rzecz podporządkowania treści gustom publiczności? Jakie są inne przykłady sukcesu z wykorzystaniem Big Data? Zapraszamy na „Wywiad Gospodarczy”!