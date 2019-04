Baltic Pipe: Realizacja zgodnie z planem

Gaz system jest zdeterminowany, żeby zrealizować inwestycję Baltic Pipe zgodnie z harmonogramem - poinformował we wtorkowym komunikacie Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu.

Projekt Baltic Pipe jest realizowany przez polskiego operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System oraz operatora duńskiego systemu przesyłowego gazu Energinet. Uruchomienie przesyła gazu biegnącym po dnie Morza Bałtyckiego gazociągiem ma nastąpić w październiku 2022 roku.

„To nie pierwsze podejście do budowy Baltic Pipe, jednak nigdy wcześniej ten projekt nie osiągnął takiego etapu, w jakim znajduje się obecnie. Jesteśmy zdeterminowani, by zrealizować tę inwestycję zgodnie z harmonogramem” - powiedział cytowany w komunikacie Stępień.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Zdolność przesyłowa ma być na poziomie 9 mld m sześc. rocznie.

Projekt ma na celu m.in. wzmocnienie dywersyfikacji dostaw, integracji rynku gazu i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Danii, Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu Morza Bałtyckiego. Na Baltic Pipe składa się w sumie pięć głównych komponentów: gazociąg na dnie Morza Północnego łączący systemy przesyłowe Norwegii i Danii, rozbudowa duńskiego systemu przesyłowego, tłocznia gazu na duńskiej wyspie Zelandia, gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego między Danią a Polską praz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.

PAP/ as/