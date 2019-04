Zmarł twórca radzieckiej potęgi kosmicznej

Zmarł Wiktor Błagow, konstruktor radzieckich załogowych statków kosmicznych Wostok, jeden z dowódców lotów radzieckiej stacji kosmicznej Salut i stacji orbitalnej Mir, aktywny uczestnik programów współpracy z USA w kosmosie prowadzonych z agencją NASA.

O śmierci Błagowa poinformowały w poniedziałek po południu zakłady Energija, w których Błagow pracował od 1959 roku. „Całe życie poświęcił kosmonautyce. Etapy jego życia to etapy rozwoju branży kosmicznej” - napisano we wspomnieniu na stronie internetowej koncernu.

Błagow urodził się 3 stycznia 1936 roku. Ukończył Moskiewski Instytut Lotniczy. Najpierw pracował w zakładach Energija jako inżynier. W kolejnych latach brał udział w projektowaniu statków Wostok, czyli serii pierwszych radzieckich jednoosobowych statków kosmicznych. Były one wynoszone na orbitę okołoziemską w latach 1961-63 za pomocą rakiety nośnej Wostok. W 1961 roku w Wostoku 1, jako pierwszy człowiek poleciał w przestrzeń kosmiczną Jurij Gagarin. Później m.in. w Wostoku 6 dokonała w 1963 roku lotu kosmicznego pierwsza kobieta w kosmosie - Walentina Tierieszkowa.

Błagow uczestniczył także w projektowaniu późniejszych statków Woschod, które - powstając jako modyfikacja Wostoków - były pierwszymi wieloosobowymi załogowymi statkami kosmicznymi. Dwa statki tej serii wykonały loty w kosmos w 1964 i 1965 roku. W 1975 roku Błagow uczestniczył w przeprowadzeniu pierwszego załogowego lotu kosmicznego realizowanego wspólnie przez ZSRR i USA, czyli w programie Sojuz-Apollo.

Później konstruktor brał udział w kolejnych wspólnych programach z NASA, takich jak Shuttle-Mir. W ramach tego programu kosmonauci z ZSRR latali na radziecką stację kosmiczną Mir amerykańskimi wahadłowcami, a Amerykanie udawali się tam na pokładzie rosyjskich pojazdów kosmicznych Sojuz.

Błagow był jednym z głównych specjalistów w zakresie planowania i kierowania lotami załogowymi i wychował kolejne pokolenia dowódców takich lotów, wykonywanych już Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) na pokładach współczesnych statków kosmicznych.

W ostatnich latach Błagow uczestniczył w pracach pomocniczych i koordynacji naukowej programów ISS.

W sylwetce Błagowa, którą znaleźć można na stronie internetowej amerykańskiej NASA, w rozdziale o programie Shuttle-Mir, amerykańska agencja cytuje jego słowa o tym, że ludzkość potrzebuje czegoś, co jednoczyłoby ludzi. „Ważne jest, byśmy robili coś, co przyniesie korzyść wszystkim, a nie walczyli przeciwko sobie w wojnach. Wojny są zbyt kosztowne i nie możemy już sobie na nie pozwolić. Znacznie mądrzej jest wydać pieniądze robiąc coś takiego, jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Politycy nie będą mieli okazji do podejmowania błędnych decyzji” - mówił Błagow.

