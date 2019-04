Niższy podatek to „skutek uboczny” IKZE

Pozostał niecały miesiąc do rozliczenia podatku dochodowego za 2018 rok. Osoby, które wpłaciły w zeszłym roku pieniądze na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE będą mogły dzięki temu zapłacić mniejszy podatek.

Od kilku lat Polacy mają możliwość korzystania z instrumentu oszczędzania, jakim są indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego IKZE.

Co roku zmienia się górny limit wpłat, z jakiego można skorzystać przy rozliczaniu podatku dochodowego.

Jeśli wpłaciliśmy maksymalną dopuszczalną w 2018 roku kwotę (5331,60) i jeśli rozliczamy się według podatku PIT w wysokości 18%, wówczas korzyść podatkowa wyniesie 920 złotych. Jeśli zarabiamy więcej i płacimy 32% podatku, wówczas dzięki IKZE zaoszczędzimy 1706 złotych. Również przedsiębiorcy rozliczający się według podatku liniowego mogą odliczyć wpłaty na IKZE od swojego dochodu. W tym przypadku korzyść podatkowa to 1013 złotych - wyjaśnia Michał Krajkowski, analityk Notus Finanse.

Michał Krajkowski podkreśla, że IKZE to nie jest instrument, którego celem jest optymalizacja podatkowa.

IKZE służy przede wszystkim systematycznemu, dodatkowemu oszczędzaniu na emeryturę. Obniżenie podatku to pozytywny „skutek uboczny” tego oszczędzania, a nie jego główne zadanie – zaznacza.

Dla oszczędzających ważne jest także to, że jeśli zachowają oszczędności do 65 roku życia nie będą przy ich wypłacie zobowiązani do zapłacenie tzw. podatku Belki, czyli podatku od dochodów kapitałowych.

Według danych KNF na koniec 2018 roku IKZE posiadało 730,4 tys. osób. W skali roku przybyło 40,5 tys. nowych rachunków, ale dynamika przyrostu spadła. W latach 2016 i 2017 liczba konta IKZE rosła o 7,4 proc. rocznie, a 2018 roku wzrost ten wynosił tylko 5,9 proc.

Alternatywą dla IKZE są Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Jest to instrument funkcjonujący kilka lat dłużej na naszym rynku niż IKZE, jednak zasada działania jest nieco inna.

W przypadku IKE limity wpłat są wyższe, przykładowo w 2019 roku możemy wpłacić maksymalnie 14295 złotych. Nie mamy jednak korzyści podatkowej w chwili wpłaty, nie możemy wpłaconych środków odliczyć od podatku. Korzyść podatkowa jest w momencie wypłaty po ukończeniu 60 lat – wówczas nie płacimy podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) - podaje Michał Krajkowski.

Ponadto z IKE możemy wcześniej wypłacać zgromadzone środki w całości lub części. Jeśli robimy to przed 60 rokiem życia, wówczas musimy zapłacić podatek od zysków kapitałowych, ale rachunek IKE nie jest zamykany. Inaczej jest w przypadku IKZE – jeśli chcemy wypłacić środki wcześniej, to musimy zrobić to w całości i wtedy rachunek jest zamykany.