Rosyjskie rezerwy walut i złota największe od 5 lat

Wartość rosyjskich rezerw obcych walut i złota wynosiła 1 kwietnia 487,8 mld dolarów USA, co jest najwyższym ich poziomem na przestrzeni ostatnich pięciu lat - poinformowały we wtorek rosyjskie media, powołując się na komunikat Centralnego Banku Rosji.

Dla porównania, 1 kwietnia 2018 roku było to 458 mld dolarów. W ciągu ubiegłych 12 miesięcy udział złota w całości rezerw zwiększył się 80,4 do 90 mld dolarów, a 1 marca wynosił nawet 91,6 mld dolarów. Przez ostatnie pięć lat w wymiarze procentowym udział ten wzrósł z 8,9 do 18,5 proc.

W 2018 roku Centralny Bank Rosji dokonał rekordowych zakupów 274 ton złota, dzięki czemu z łącznym zapasem 2011 ton kruszcu Rosja awansowała na piąte miejsce listy największych światowych jego posiadaczy. Zajmujące wcześniej to miejsce Chiny dysponują 1843 tonami złota, ale w wymiarze pieniężnym stanowi ono tylko 2,3 proc. ich zasobów walutowo-kruszcowych. Na pierwszych czterech miejscach lokują się kolejno USA (8407 ton czyli 74 proc. całości rezerw), Niemcy, Francja i Włochy.

Zwiększaniu udziału złota w depozytach Centralnego Banku Rosji towarzyszy pozbywanie się aktywów finansowych nominowanych w dolarach. W drugim kwartale 2018 roku ich łączna kwota spadła z 43,7 do 21,9 proc. całości rezerw.

