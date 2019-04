ZPP: sprzeciwiamy się postulatom nauczycieli

Sprzeciwiamy się spełnianiu postulatów strajkujących nauczycieli w obecnym kształcie, gdyż nie rozwiązuje to problemów polskiej edukacji - wskazał we wtorek Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Polska edukacja wymaga głębokiej reformy, a nie bezrefleksyjnego zwiększania wydatków - dodał.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował we wtorek stanowisko w sprawie trwającego od poniedziałku strajku nauczycieli.

Związkowcy zrzeszeni w ZPP zaznaczają, że sytuacja w sektorze oświaty interesuje ich „wyłącznie jako obywateli i rodziców”, jednak z rosnącym niepokojem obserwują, „że właściwie nikt nie jest zainteresowany rozwiązywaniem problemów polskiej edukacji, a cała dyskusja przekształca się w absurdalny spór, czy ktoś jest za PiS, czy też przeciw niemu”.

ZPP ocenia, że zarobki nauczycieli „faktycznie nie należą do najwyższych”, a przeciętne wynagrodzenie nauczyciela stanowi ok. 80 proc. średniego wynagrodzenia pracującej osoby z wyższym wykształceniem w Polsce.

Problemem jest jednak faktyczny czas pracy nauczycieli. Mimo że formalnie etat nauczycielski wynosi 40 godz. tygodniowo, to jego większa część jest trudna do zweryfikowania. Stanowi bowiem czas przygotowania się do lekcji, sprawdzania klasówek, rozmów z rodzicami etc. Trudno przypuszczać, aby ten czas wypełniał cały etat - ocenia ZPP.