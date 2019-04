Merkel chce przedłużenia brytyjskiego bałaganu

Kanclerz Niemiec Angela Merkel uważa, że przesunięcie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na koniec 2019 albo początek 2020 roku jest możliwe do przeprowadzenia - ustaliła agencja dpa, powołująca się na chadeckich polityków z Bundestagu.

Po półtoragodzinnych rozmowach z brytyjską premier Theresą May kanclerz spotkała się z posłami frakcji CDU/CSU w Bundestagu. Jak podaje dpa, oświadczyła deputowanym swojej partii, że widzi szanse na opóźnienie brexitu. Zastrzegła jednak, że wyniki szczytu Rady Europejskiej, który odbędzie się w środę, nie są przesądzone.

W przypadku zgody na przesunięcie terminu brexitu wcześniejsze wyjście ze Wspólnoty będzie możliwe w każdej chwili, kiedy Zjednoczone Królestwo podejmie taką decyzję. Jeśli nastąpi to przed 22 maja, to kraj nie będzie brał udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jeśli jednak zdecyduje się na opuszczenie UE dzień później - Brytyjczycy będą musieli głosować.

Według rozmówców dpa Merkel poinformowała posłów, że sprawa ta może się rozstrzygnąć krótko przed głosowaniem. May miała też zapewnić szefową niemieckiego rządu, że jej kraj będzie wypełniał wszystkie obowiązki związane z członkostwem w UE, dopóki jej nie opuści.

Według Merkel Unia znalazła się obecnie w „sytuacji o znaczeniu historycznym”. Niemiecka kanclerz podkreśliła strategiczne znaczenie Wielkiej Brytanii. Przypomniała też, że uregulowany brexit leży w interesie Niemiec.

Theresa May chce, by na nadchodzącym szczycie Rady Europejskiej szefowie unijnych państw i rządów przesunęli termin wyjścia W. Brytanii z UE na 30 czerwca.

Brytyjska Izba Gmin już trzykrotnie odrzuciła wynegocjowaną przez May umowę dotyczącą brexitu. Brytyjska premier rozpoczęła jednak rozmowy z liderem opozycyjnych laburzystów Jeremym Corbynem na temat ewentualnego poparcia ze strony jego ugrupowania dla rządowego porozumienia. Przewodniczący Partii Pracy oczekuje, że Wielka Brytania pozostanie po brexicie w unii celnej. Przeciwni są temu eurosceptyczni konserwatyści z partii May.

Jeśli UE nie zgodzi się na przesunięcie brexitu, Zjednoczone Królestwo powinno opuścić Wspólnotę bez umowy w najbliższy piątek.

SzSz PAP