Prawie 950 tys. sprawdzonych e-PITów przez Profil Zaufany

Dzięki Profilowi Zaufanemu swój e-Pit sprawdziło do tej pory 943 tys. 474 Polaków - poinformowało w środowym komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

Resort poinformował też, że z Profilu Zaufanego korzysta 3 mln 319 tys. 360 osób.

Polacy najczęściej zakładają go za pośrednictwem bankowości elektronicznej (ponad 2 mln osób skorzystało z tej możliwości). To nie tylko najbardziej popularny, ale i najszybszy sposób, by stać się właścicielem Profilu Zaufanego - napisano w komunikacie.

Profil Zaufany to zbiór informacji o użytkowniku, który umożliwia potwierdzanie tożsamości online. Dane, które zawiera są weryfikowane, a także odpowiednio zabezpieczone przed niepowołanym dostępem.

Resort podkreślił, że dzięki Profilowi Zaufanemu z domu można załatwić niemal wszystkie sprawy urzędowe: złożyć wniosek o dowód osobisty, a jeśli się go zgubi - zgłosić to w kilka sekund; zameldować czy wymeldować się lub kogoś; założyć działalność gospodarczą, a także ją zawiesić; zgłosić narodziny dziecka; złożyć wniosek o 500+; wystąpić o odpis aktu stanu cywilnego czy rozliczyć podatki. Korzystając z takiego profilu można też sprawdzić historię pojazdu sprowadzanego z zagranicy, a jeśli ktoś zdecyduje się na jego kupno, od razu może sprawdzić liczbę swoich punktów karnych. Ponadto, Profil Zaufany umożliwia logowanie się do Internetowego Konta Pacjenta, gdzie można znaleźć historię swojego leczenia, a także wejście na Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Każdy z nas może mieć tylko jeden potwierdzony Profil Zaufany. Jest on bowiem przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możemy potwierdzać swoją tożsamość w internecie i - co bardzo przydatne - np. podpisywać pisma wysyłane do urzędów - tłumaczy cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Na podst. PAP