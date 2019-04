Przedsiębiorca nie musi sprawdzać L-4 pracowników

Przedsiębiorcy skarżą się, że ZUS nakłada na nich obowiązek sprawdzania zwolnień lekarskich pracowników - powiedział w środę Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Podkreślił, że przedsiębiorca ma do tego prawo, ale nie obowiązek takiej kontroli.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dwa miesiące temu podjął akcję, aby zmobilizować przedsiębiorców do sprawdzania pracowników, co do których są podejrzenia, że przebywają na +lewym+ zwolnieniu lekarskim. I zrobił to w sposób nie do końca przemyślany, bo zaczęły do Rzecznika spływać sygnały, że ZUS nakłada obowiązek sprawdzania tych zwolnień - wyjaśnił Abramowicz.