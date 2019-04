Mieszkańcy UE boją się internetu bardziej niż Polacy

Polacy są bardziej ufni i mniej obawiają się korzystania z internetu niż mieszkańcy innych krajów UE - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. Zdaniem ekspertów w Polsce konieczna jest szersza edukacja dotycząca zagrożeń związanych z poruszaniem się w sieci.

Powołując się na badania Eurobarometru dotyczące bezpieczeństwa korzystania z internetu, Polski Instytut Ekonomiczny w najnowszym wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE” wskazuje, że najwięcej obaw wśród Europejczyków budzi możliwość niewłaściwego wykorzystania ich danych osobowych (43 proc. korzystających z internetu, pierwsza pozycja w 17 krajach). Na drugim miejscu są obawy związane z płatnościami on-line (43 proc. Europejczyków, pierwsza pozycja w 11 krajach).

Polacy na tym tle są znacznie bardziej ufni. Jedynie 32 proc. polskich internautów obawia się niewłaściwego wykorzystania danych osobowych (ostatnie miejsce w UE), a 27 proc. - bezpieczeństwa płatności online (ostatnie miejsce, ex aequo z Estonią) - czytamy.

Dodano, że 22 proc. naszych rodaków deklaruje brak obaw przed korzystaniem z internetu, a we wszystkich pytaniach o konkretne działania, takie jak zmiany i różnicowanie haseł, nieotwierania e-maili z nieznanego źródła, Polacy wypadają poniżej średniej unijnej.

Takie wyniki wskazują, że obok edukacji dotyczącej umiejętności +twardych+, związanych z korzystaniem z narzędzi cyfrowych w pracy, w Polsce konieczna jest edukacja w zakresie umiejętności +miękkich+, w tym rozszerzanie świadomości dotyczącej ryzyka i zagrożeń związanych z poruszaniem się w internecie - podkreśla PIE.

Eksperci Instytutu podkreślają, że incydenty związane z kradzieżą danych, kradzieżą tożsamości czy złośliwym oprogramowaniem mają konkretny wymiar ekonomiczny.

Straty przy największych atakach mogą sięgać setek milionów dolarów - zaznaczono.

Jak przypomina PIE, liczba incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa w Polsce rośnie.

W ubiegłym roku do CERT zgłoszono ich 3739. Było to o 17,5 proc. więcej niż w 2017 r. - podsumowano.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Na podst. PAP