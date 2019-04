Premiera nowych smartfonów Samsung Galaxy A

Firma Samsung Electronics oficjalnie zaprezentowała w Mediolanie nową rodzinę smartfonów Galaxy A, wraz z trzema nowymi smartfonami – A20e, A40 i A80 – które dołączyły do już zapowiedzianych modeli A10, A50 i A70. To najsilniejsza w historii linia smartfonów Samsung w tym segmencie, oferująca użytkownikom innowacje i funkcje znane dotąd z flagowych serii

Rodzina Galaxy A dostarcza najnowocześniejsze technologie, nowatorskie rozwiązania i zaawansowane funkcje, dzięki którym dzisiejsze pokolenie może osiągać to, czego inni nie mogą – powiedział Olaf Krynicki, Rzecznik prasowy Samsung Electronics Polska – Ten segment jest obecnie definiowany na nowo przez generację użytkowników poszukujących najlepszych rozwiązań. W firmie Samsung cieszymy się, że jesteśmy w stanie je dostarczyć, zapewniając wybór urządzeń, które oferują najlepszy ekran, najlepszy aparat fotograficzny i najlepszą baterię w przystępnym przedziale cenowym - ocenił.

Nowa rodzina Galaxy A to sześć smartfonów dopasowanych do stylu życia, potrzeb i możliwości różnych konsumentów. Urządzenia oferują najważniejsze funkcje, takie jak duży i jasny ekran do oglądania filmów i zdjęć, innowacyjny aparat czy inteligentna bateria.

Urządzenia Galaxy A zostały opracowane w odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów poszukujących jakości i innowacji. Aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby europejskich klientów, Samsung wprowadza na rynek dwa nowe smartfony opracowane specjalnie dla tego regionu – A20e i A40. Oba urządzenia łączą nowatorskie rozwiązania, które są standardem w Galaxy A, z mniejszym rozmiarem ekranu, pożądanym przez europejskich konsumentów.

Galaxy A20e

Galaxy A20e jest wyposażony w wyświetlacz Infinity-U o przekątnej 5,8 cala, który doskonale sprawdza się podczas oglądania filmów, grania w gry czy wykonywania wielu zadań jednocześnie. Natomiast bateria o pojemności (3000mAh) i technologia szybkiego ładowania 15W zapewniają komfortowe użytkowanie urządzenia.

Galaxy A40

Galaxy A40 jest przeznaczony dla tych, którym zależy na niewielkim rozmiarze urządzenia, ale nie chcą rezygnować z wysokiej wydajności. Ekran Infinity-U o przekątnej 5,9 cala zapewnia doskonałe wrażenia wizualne na urządzeniu, które wygodnie mieści się w dłoni. Niezależnie od wyświetlanej treści, wyświetlacz Full HD+, Super AMOLED zapewnia wyraźny obraz o znakomitej jakości.

A40 jest wyposażony w aparat fotograficzny z dwoma obiektywami, w tym szerokokątnym o polu widzenia do 123°. Dodatkowym wsparciem jest inteligentny optymalizator scen, który pozwala wydobyć to, co najlepsze z każdego zdjęcia. Na uwagę zasługuje również aparat przedni o rozdzielczości 25 MP, który potrafi optymalizować ujęcia prześwietlone i niedoświetlone. Dzięki temu fotografie zawsze wyglądają doskonale. Galaxy A40 wyposażony został też w technologię szybkiego ładowania 15 W, która pozwala szybko przywrócić energię.

Galaxy A80

A80 / autor: Samsung

Zaprojektowany z myślą o współczesnych użytkownikach i wyposażony w pierwszą obrotową kamerę firmy Samsung, Galaxy A80 umożliwia płynne rejestrowanie otaczającego nas świata. Automatyczna wysuwana kamera obrotowa zapewnia nie tylko te same niezwykłe wrażenia zdjęć robionych z tyłu jak i z przodu, ale również pozwala na swobodne wyświetlanie obrazu na pełnym ekranie. Nowy wyświetlacz Super AMOLED FHD+ Infinity o przekątnej 6,7″ zapewnia żywy i szczegółowy obraz, a w połączeniu z dźwiękiem Dolby Atmos oferuje wciągające doznania.

Galaxy A80 wyposażony jest również w inteligentną baterię o pojemności 3700 mAh, która uczy się codziennych czynności i wzorców użytkowania aplikacji w celu zoptymalizowania zużycia energii przez telefon, a dzięki szybkiemu ładowaniu Super-Fast Charging 25W spędzasz mniej czasu podłączony do ładowarki.

