Samsung Inkubator z pierwszymi startupami

Zakończył się nabór do Inkubatora Samsung w Lublinie. Otwarta w lutym 2019 roku przestrzeń dla młodych przedsiębiorców z Polski Wschodniej ma na celu wspieranie innowacyjnych startupów działających w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. Partnerami lubelskiej inwestycji są NASK i Politechnika Lubelska oraz Miasto Lublin

W lubelskim Inkubatorze rozwijać swoje pomysły będą cztery startupy. Każda z zaprezentowanych koncepcji nawiązuje do tematyki cyberbezpieczeństwa i zakłada przedstawienie rozwiązań mających realny wpływ na usprawnienie funkcjonowania społeczeństwa w cyfrowej rzeczywistości.

Startup RAW w ramach działań w Inkubatorze, będzie pracował nad bezpiecznym smartfonem skonstruowanym w oparciu o platformę Samsung KNOX wraz z dedykowanym komunikatorem, profilowaną pod użytkownika polityką bezpieczeństwa oraz szkoleniami i usługą ciągłości monitoringu bezpieczeństwa urządzenia. Celem projektu jest zabezpieczenie przechowywanych na smartfonie informacji przed cyberprzestępcami oraz inwigilacją.

Billy Plus to startup działający w obszarze bezpiecznej edukacji. Założyciele stworzyli aplikację do nauki języków obcych dla dzieci i rodziców. Swój pomysł oparli o badania potwierdzające, że dwujęzyczność to najlepsza metoda nauki języków obcych. Innowacyjność ich projektu polega na tym, że z pomocą aplikacji użytkownicy uczą się swobodnych zwrotów, używanych w codziennej mowie, a nie książkowych określeń. Celem Billy Plus jest stworzenie rozbudowanego systemu zabezpieczeń w aplikacji, ze względu na wykorzystywane w procesie nauki dane użytkowników.

Kolejnym startupem, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji do lubelskiego Inkubatora jest Cyberstudio. Przedsiębiorstwo proponuje usługę stworzoną z myślą o firmach nieposiadających specjalistów zarządzających bezpieczeństwem IT. System dostarcza ciągłej i niezakłóconej informacji o zdarzeniach, które mogą oznaczać początek incydentu. Dzięki algorytmom AI narzędzie to łączy kompetencje eksperckie oraz funkcjonalność narzędzi klasy korporacyjnej w postaci jednego produktu. CyberStudio to alternatywa dla firm, które dostrzegają potrzebę posiadania kompetencji w zakresie bezpieczeństwa IT jednak bez konieczności zwiększania zatrudnienia.

Z myślą o cyberbezpieczeństwie najmłodszych użytkowników startup Real Buddy przygotuje aplikację nowej generacji, która monitoruje komunikację w poszukiwaniu treści wrażliwych. W razie potrzeby rozwiązanie ma alarmować rodziców, nie naruszając tym samym prywatności najmłodszych. Co istotne, mechanizm „samodoskonali” się w poszukiwaniu nowych zagrożeń. Dodatkowym benefitem dla rodziców są porady ekspertów dotyczące ich komunikacji z dziećmi, poświęconej trudnym tematom w zakresie bezpieczeństwa.

Program Samsung Inkubator jest częścią strategii firmy, która zakłada nieustanne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej. To nie tylko unikalna w tym regionie przestrzeń, lecz także społeczność inkubatorów. W trakcie prac nad prototypem, każdemu startupowi zostanie przydzielony mentor oraz ekspert z działu R&D firmy Samsung. Dzięki temu, utalentowani przedsiębiorcy mają szansę na zdobycie cennego doświadczenia oraz poszerzanie wiedzy specjalistycznej. Wybrane do inkubacji startupy wezmą udział w intensywnych szkoleniach z dziedzin związanych z technologią czy marketingiem i sprzedażą.

Obecnie rozpoczął się kolejny nabór do programu inkubacyjnego w Samsung Inkubator Rzeszów. Podkarpacka przestrzeń powstała przede wszystkim z myślą o startupach, które specjalizują się w tematach związanych elektroniką, IoT, VR, wearables. Zgłoszenia można nadsyłać do 6 maja, korzystając z formularza dostępnego na stronie https://startupinkubator.pl/aplikuj/.

mw