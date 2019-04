Na Węgrzech otwarto elektrownię fotowoltaiczną

Premier Węgier Viktor Orban spotkał się we wtorek z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, by rozmawiać, jak piszą media, o współpracy handlowo-gospodarczej, w tym o rozbudowie węgierskiej elektrowni atomowej Paks. Jak poinformowała rosyjska agencja ITARR-TASS strony porozumiały się wstępnie co do wysokości kredytu, którego Rosja udzieli na ten cel Węgrom. Chodzi o 10 mld euro.