PKO BP największym bankiem korporacyjnym

Wartość finansowania podmiotów gospodarczych przez PKO Bank Polski przekroczyła 100 mld zł. PKO BP jest więc największym bankiem korporacyjnym i inwestycyjnym w kraju. Przewaga nad drugim w zestawieniu bankiem to ponad 20 mld zł, podała instytucja.

Segment bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego od lat uczestniczy w przedsięwzięciach mających istotne znaczenie dla całej polskiej gospodarki. Bank finansuje znaczące inwestycje, angażuje się w procesy naprawcze oraz wspiera rozwój firm konsekwentnie utrwalając wizerunek najważniejszego partnera polskiej przedsiębiorczości. Przekroczony pułap 100 mld zł w zakresie należności podmiotów gospodarczych to symboliczny poziom, który doskonale koresponduje z obchodzonym w tym roku jubileuszem stulecia banku - powiedział wiceprezes nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Jakub Papierski, cytowany w komunikacie.

Siłą oferty segmentu bankowości korporacyjnej jest możliwość tworzenia kompleksowych rozwiązań, bazujących na różnorodnych produktach banku i spółek zależnych grupy (faktoringu, leasingu), odpowiadających na odmienne potrzeby firm. Efektem jest kwota 100 mld zł udzielonego finansowania, na którą składa się prawie 70 mld zł kredytów, 17 mld zł leasingu, prawie 15 mld zł w obligacjach firm komunalnych oraz ponad 1 mld zł limitów faktoringowych, podkreślono w materiale.

Dominującym motywem strategii rozwoju PKO Banku Polskiego, także w zakresie bankowości korporacyjnej, jest cyfrowa transformacja, zarówno procesów wewnątrzbankowych, jak i usług dla klientów. To klucz, dzięki któremu zachowując pozycję lidera branży, największy bank w Polsce i regionie zmienia się w zwinnie działającą organizację skupioną na potrzebach i wyprzedzającą oczekiwania klientów. Służą temu m.in. innowacyjne rozwiązania budowane we współpracy ze środowiskiem technologicznych startupów, silny rozwój kanałów mobilnych oraz zaawansowana analityka danych. Dzięki temu bank nie tylko wzmacnia relacje z dotychczasowymi, ale także zyskuje coraz więcej nowych klientów - czytamy dalej.

Liderem w swoim segmencie rynku jest również Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. W 2018 roku wartość zrealizowanych obrotów Domu Maklerskiego wyniosła ponad 33 mld zł, co stanowiło 7,7% obrotów rynku i stawia go na II miejscu w rankingu domów maklerskich. W zakresie obrotu obligacjami do DM należy blisko połowa obrotów rynku, co przekłada się na pozycję lidera. Na koniec 2018 roku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego prowadzi około 130 tys. rachunków papierów wartościowych i prawie 200 tys. rachunków rejestrowych, podano także.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.