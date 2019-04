Realizacja piątki PiS w ramach reguły wydatkowej

Wszystkie ostatnio zaprezentowane działania fiskalne są możliwe do realizacji w ramach reguły wydatkowej - powiedział w czwartek wiceminister finansów Leszek Skiba.

Reguła wydatkowa jest też ważna, w kontekście przygotowania wieloletniego programu finansowego. (…) Reguła jest tym instrumentem, który pozwala na to, żeby w bezpieczny sposób prowadzić politykę fiskalną i jesteśmy przekonani, że w ramach reguły wydatkowej, wszystkie ostatnio zaprezentowane działania fiskalne są możliwe do zmieszczenia. Szczególnie te działania, o których warto pamiętać, to rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko, jednorazowa świadczenie dla emerytów, kontynuacja obniżenia klina podatkowego i odbudowa połączeń autobusowych – powiedział Skiba.