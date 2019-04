Prognozy MFW świadczą o dynamicznym rozwoju Polski

MFW podniósł prognozy wzrostu PKB Polski na 2019 rok i obniżył prognozę inflacji CPI - to kolejny dowód, że nasza polityka wspiera dynamiczny rozwój gospodarczy – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozy wzrostu PKB Polski na rok 2019 z 3,5 do 3,8 procent, a także obniżył prognozę inflacji CPI do 2 procent. Rekordowo niski będzie także poziom bezrobocia. To kolejny dowód, że nasza polityka wspiera dynamiczny rozwój gospodarczy – głosi czwartkowy wpis na Twitterze premiera Morawieckiego.