Jak zapewnić atrakcyjne grunty pod Mieszkanie plus

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości umożliwi wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe gruntów należących do skarbu państwa - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. W Polsce występuje duży deficyt mieszkań na wynajem, realizowany przez rząd program Mieszkanie Plus może to zmienić. Nie stanie się to oczywiście od razu: program rozpisany…