Media: Berlin obniża prognozę wzrostu gospodarki!

Rząd w Berlinie przewiduje, że PKB Niemiec wzrośnie w tym roku zaledwie o 0,5 proc., o połowę mniej niż prognozowano jeszcze w styczniu - pisze w czwartek „Der Spiegel” w wydaniu online, powołując się na własne informacje.

Na rok 2020 eksperci przewidują wzrost o ok. 1,5 proc. „Spiegel” zastrzega, że do czasu oficjalnego opublikowania prognozy wzrostu gospodarczego, co ma nastąpić w najbliższą środę, liczby mogą się jeszcze marginalnie zmienić.

Według „Spiegla” przyczyną wyraźnego ochłodzenia koniunktury jest przede wszystkim słabszy eksport, m.in. z powodu sporów handlowych między USA i Chinami oraz między USA i Europą.

Z kolei prognozowana na przyszły rok poprawa tempa wzrostu gospodarczego ma wynikać przede wszystkim z tego, że cztery dni świąteczne wypadają w weekendy, co oznacza, że będzie więcej dni roboczych.

„Spiegel” zwraca uwagę, że eksperci od kilku tygodni korygują in minus swe prognozy na rok bieżący. W końcu marca rada ekspertów niemieckiego rządu prognozowała wzrost o 0,8 proc.. Taka była również prognoza wiodących instytutów badawczych z początku kwietnia.

Według „Spiegla” jest już jasne, że wpływy z tytułu podatków będą w tym roku w Niemczech mniejsze niż oczekiwano. Mimo to minister finansów Olaf Scholz zamierza utrzymać równowagę między wpływami do i wydatkami z budżetu państwa.

