PGNiG planuje postawić 70 stacji ładowania gazem CNG

PGNiG Obrót Detaliczny planuje zbudować we współpracy z samorządami ponad 70 stacji ładowania gazem CNG w ciągu półtora roku, poinformował ISBnews.TV wiceprezes PGNiG OD Marcin Szczudło.

Jedna ze spółek w naszej grupie, spółka dystrybucyjna, zgodnie w ustawą musi wybudować w Polsce w 70 lokalizacjach miejsca, gdzie będzie można zatankować samochód napędzany CNG, w związku z tym nie będzie bariery dla zwykłych samochodów osobowych - powiedział Szczudło.

PGNiG Obrót i Dystrybucja skupia się na transporcie publicznym i buduje dedykowane stacje we współpracy z samorządami.

Samorządy są inwestorami. Ich spółki komunikacyjne ogłaszają przetargi na budowę takich stacji i jednocześnie na ich obsługę, czyli dostarczanie paliwa. PGNiG Obrót Detaliczny jest wykonawcą, a koszty ponoszą samorządy, ale odzyskują je w cenie paliwa, która jest niższa o kilkanaście procent od ropy - wyjaśnił wiceprezes. Nasze działania wpisują się w ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Gaz jest paliwem alternatywnym. Obok rozwoju elektromobilności wspierana jest też gazomobilność. Powstaje też fundusz transportu niskoemisyjnego. Pieniądze z funduszu będą przeznaczane na zakup pojazdów napędzanych gazem. To samorząd będzie decydował, czy kupuje autobusy gazowe, czy elektryczne - podkreślił.

Pozostaje jeszcze do zniesienia ostatnia bariera, czyli akcyza na CNG, która obecnie wynosi około 11 proc.

Jesteśmy na ostatniej prostej. Akcyza ma być zerowa, co przełoży się wprost na portfele Polaków korzystających z takiego rozwiązania - powiedział Szczudło.

Tylko w tym roku spółka PGNiG Obrót Detaliczny podpisała listy intencyjne zakładające budowę infrastruktury do tankowania gazu CNG w trzech polskich miastach - Łomży, Suwałkach oraz Bielsku-Białej.

Spółka wskazuje, że ostawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza systemowe rozwiązania i przyczyni się do rozwoju tego rynku w Polsce. Akt prawny zakłada, że w ciągu kilku lat wybudowanych zostanie 70 stacji tankowania CNG.

CNG to sprężony gaz ziemny o wysokich walorach ekologicznych, dlatego stanowi jedno z najlepszych paliw do napędzania transportu publicznego. Według ekspertów wymiana taboru zasilanego olejem napędowym na rzecz CNG, pozwala na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu do 50%, dwutlenku węgla do ok. 15% oraz przyczyniających się do powstawania smogu pyłów PM do 99%. Ponadto silniki zasilane CNG pracują ciszej w porównaniu do tych na olej napędowy, podkreślono w materiale.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)SzSz