Czy pozostałe związki podpiszą porozumienie z rządem?

Powinniśmy zrobić wszystko, żeby protesty w szkołach się skończyły - mówiła w piątek Krakowie wicepremier Beata Szydło. Czekamy na decyzję dwóch central związkowych, bo gotowe do podpisania jest porozumienie przyjęte przez rząd i Solidarność - dodała.

„Przede wszystkim sądzę, że powinniśmy wszyscy dołożyć wszelkich starań, żeby protesty się zakończyły. Jest przygotowane porozumienie, które jest gotowe do podpisania. Porozumienie, które zostało podpisane przez rząd i przez Solidarność. Czekamy na decyzję dwóch central związkowych - ZNP i Forum Związków Zawodowych” - mówiła.

„Prosimy i apelujemy po raz kolejny, żeby te centrale również przyłączyły się do tego porozumienia, dlatego że to jest porozumienie, które przede wszystkim gwarantuje właśnie ten zasadniczy postulat nauczycieli, czyli podwyżki” - powiedziała wicepremier.

Zaznaczyła, że porozumienie ma jeszcze drugą część, która dotyczy przyszłości - wypracowania nowego modelu wypłat - systemu wynagrodzeń dla nauczycieli.

„Jest czas, żeby po egzaminach usiąść i na ten temat porozmawiać tak, żeby wypracować te nowe zasady jeszcze w tym roku i żeby mogły one zacząć wchodzić w życie od roku przyszłego” - powiedziała.

„Taka jest propozycja rządu. W tej chwili decyzja jest po stronie związków zawodowych” - dodała.

Wicepremier poinformowała, że piątek - trzeci dzień egzaminów gimnazjalnych przebiega w całym kraju spokojnie. „Chcę jeszcze raz podziękować nauczycielom, którzy cały czas są ze swoimi uczniami w czasie tych egzaminów” - podkreśliła Szydło. „Mam nadzieję, że również w przyszłym tygodniu egzaminy będą przebiegały spokojnie, bez zastrzeżeń” - dodała wicepremier.

„Najważniejszy w tej chwili jest komfort napisania tego egzaminu przez młodzież i na tym się koncentrujemy, natomiast (…) jeszcze raz prosimy, żeby związki zawodowe przyłączyły się do porozumienia” - mówiła wicepremier Szydło.

Podkreśliła, że rządowa propozycja podpisana przez Solidarność spełnia dotyczący podwyżek płac nauczycieli postulat wszystkich związków. „Proponujemy podwyżki w tym roku w wysokości 15 proc., bo we wrześniu będzie druga transza podwyżki, która miała być zrealizowana w styczniu przyszłego roku. Chcemy też rozmawiać o zmianie sytemu po to, żeby dojść w ciągu krótkiego czasu do jeszcze wyższego poziomu podwyżek, ale potrzebny jest partner do rozmowy” - zaznaczyła wicepremier.

„Jest to dobre porozumienie, (…) które jest możliwe do podpisania i do zrealizowania” - oceniła. Dodała, że trwający strajk budzi „silne napięcia w szkołach i niepotrzebne konflikty”.

Wicepremier pytana o sytuację z kolejnymi egzaminami przypomniała, że w poniedziałek zaczyna się egzamin ósmoklasisty, a po nim - cykl maturalny.

„Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że młodzież nie będzie mogła napisać matur, to jest rzecz niewyobrażalna dla mnie, ale również dla nauczycieli, młodzieży i rodziców. Dlatego jeszcze raz prośba o zawieszenie strajku na czas egzaminów” - apelowała.

Na pytanie dziennikarzy o możliwość wypłaty wynagrodzeń za czas strajku Szydło odpowiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła jednoznaczne stanowisko, że samorządy tego nie mogą zrobić. Zgodnie z przepisami, które obowiązują w Polsce - zaznaczyła wicepremier - jest możliwość żeby zrekompensować osobom strajkującym utracone wynagrodzenie z funduszu strajkowego, ale to należy do organizatorów strajku.

