Bunt nauczycieli: KOD puszcza odgłosy krów i świń

Kilku sympatyków KOD-u z Gorzowa Wlkp. zebrało się w środę przed jedną ze szkół i oprócz transportu z napisem „Wspieramy” puszczali z głośników odgłosy krów i świń. Tego dnia w szkole odbywał się egzamin gimnazjalny.

Sytuację nagłośnił jeden z gorzowskich internautów. Na łamach różnych mediów sprawa wywołała falę dyskusji na temat tego, czy taka forma manifestacji nie zakłóciła przebiegu egzaminu.

Film z wydarzenia przed Zespołem Szkół nr 20 w Gorzowie znalazł się w sieci. Widać na nim aktywistów KOD-u i słychać odgłosy zwierząt gospodarskich. Ze szkoły wyszła do nich grupa strajkujących nauczycieli, by podziękować za wsparcie.

Poproszony w czwartek przez Polskie Radio Zachód o komentarz sytuacji dyr. Zespołu Szkół nr 20 w Gorzowie Jerzy Koziura powiedział: „Nic mi na ten temat nie wiadomo, bo byłem zajęty organizacją egzaminu, aczkolwiek wiem, że takie zdarzenie miało miejsce, bo też to widziałem. Natomiast to było w przerwie między jedną a drugą częścią egzaminu, więc to nie wpłynęło na przebieg egzaminu, nie zakłóciło jego przebiegu. Odgłosów krów i świń nie słyszałem. Czy było potrzebne? Nie mnie to komentować. Nie wiem. Niech każdy ocenia to według swojego uznania”.

Lubuski kurator oświaty Ewa Rawa powiedziała, że dotychczas do jej urzędu nie wpłynęła żadna skarga związana z tym wydarzeniem.

„Z informacji, jakie posiadam, wynika, że akcja trwała krótko, a towarzyszące jej odgłosy nie powinny docierać do sali gimnastycznej, w której został zorganizowany egzamin” - powiedziała PAP Rawa.

Kurator zastrzegła, że jeśli będą jakieś skargi, sprawa będzie wyjaśniana.

