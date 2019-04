Węgrzy wchodzą w chorwackie LNG

Węgry zaproponowały Chorwacji nabycie 25 proc. udziałów w planowanym terminalu gazu skroplonego na chorwackiej wyspie Krk - poinformował minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

Szijjarto podkreślił, że jest to propozycja uzależniona od konkurencyjnej ceny dostaw gazu z tego źródła. Minister przeprowadził w piątek w Dubrowniku dwustronne rozmowy z chorwackim ministrem środowiska i energetyki Tomislavem Czoriciem na marginesie szczytu 16 państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej z premierem Chin Li Keqiangiem.

Jak dodał Szijjarto, dla Europy Środkowej dywersyfikacja dostaw gazu stanowi istotną kwestię, a jednym z jej sposobów może być zbudowanie terminalu LNG na wyspie Krk. Według niego powstanie terminalu, z którego można by kupować po konkurencyjnej cenie gaz, leży też w strategicznym interesie Węgier.

Plany od dawna leżą już gotowe, intencje też są, ale jak dotąd postęp w sensie fizycznym był niewielki - zastrzegł jednak minister.

Dodał, że co do węgierskiej propozycji „nie sformułowano jeszcze jednoznacznej odpowiedzi” ze strony chorwackiej, która zamierza uzależnić decyzję od rezerwacji zdolności przesyłowych. Węgierskie firmy państwowe natomiast zarezerwują je dopiero, jeśli będzie to opłacalne. Jak podkreślił, Węgry nie kupią gazu po cenie wyższej niż obecnie.

Czorić w lutym mówił, że roczna zdolność przesyłu terminalu wynosiłaby 2,6 mld metrów sześciennych, a dotąd zadeklarowano kupno tylko 520 mln m sześc. gazu w ofercie wiążącej i 300 mln m sześc. opcjonalnie.

Budowa terminalu LNG na wyspie Krk ma kosztować 234 mln euro, miałby on zacząć działać w 2021 r. W styczniu Komitet Koordynacyjny unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF) podjął decyzję o wsparciu projektu sumą 101,4 mln euro, a rząd chorwacki - sumą 100 mln euro. Pozostałe 32,6 mln euro miałoby pochodzić od spółki LNG Hrvatska oraz państwowych firm przesyłu gazu i prądu HEP i Plinacro. Deklarowana przez Węgry jedna czwarta udziałów wynosi 58,5 mln euro.

Zapotrzebowanie Węgier na gaz wynosi ok. 9 mld metrów sześciennych rocznie, z czego 7,5 mld m sześciennych jest importowanych, głównie z Rosji.

