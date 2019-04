Koreańczycy inwestują w Polimery Police

Koreańskie koncerny Hyundai Engineering oraz KIND są zainteresowane zainwestowaniem 130 mln dol. w projekt Polimery Police. Jak poinformowała w piątek Grupa Azoty, spółka celowa PDH podpisała listy intencyjne, rozmowy z koreańskimi firmami mają potrwać pół roku.

Według Azotów, listy podpisane przez PDH - spółkę Azotów Police oraz Grupy Azoty - przewidują potencjalne wniesienie przez Hyundaia do 80 mln dol. wkładu na kapitał zakładowy PDH Polska (PDHP). KIND (Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation) może z kolei wnieść do 50 mln dol. Negocjacje dot. ustalenia warunków inwestycji mają potrwać nie dłużej niż pół roku, do 12 października 2019 r.

Według cytowanego w komunikacie prezesa Grupy Azoty Wojciecha Wardackiego, porozumienie z tak istotnymi partnerami to ważny i duży krok w realizacji projektu Polimery Police.

Stanowi on czytelne potwierdzenie atrakcyjności zarówno inwestycyjnej jak i operacyjnej projektu Polimery Police. Liczymy na pomyślne zakończenie rozmów. Rozmawiamy również z innymi podmiotami potencjalnie zainteresowanymi projektem i tu także jesteśmy dobrej myśli - oświadczył Wardacki.

Spółka podkreśliła, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do dokonania inwestycji. Prezes Wardacki zapewnił jednak, że projekt jest prowadzony zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Poza osiąganiem kolejnych etapów w zakresie budowy struktury finansowania, w minionym miesiącu wstępnie wybraliśmy generalnego wykonawcę projektu, w II półroczu planujemy podpisanie umów kredytowych, a w I kwartale 2020 r. - rozpoczęcie prac budowlanych. Wierzymy, że Polimery Police będzie punktem wyjścia do dalszego rozwoju Grupy, jak też polskiego sektora chemicznego, w tym branż pokrewnych, związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych - oświadczył Wardacki.

Polimery Police to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Azoty. Podstawowa wartość projektu (core capex) to 1,18 mld euro, całkowity budżet to 1,52 mld euro - doliczając „bufor” na ryzyka i koszty finansowania. Według szacunków Azotów, jeśli ryzyka te się nie zmaterializują, ostateczny koszt będzie niższy niż 1,52 mld euro i projekt zamknie się w 5 mld zł.

Polimery Polska to instalacja produkcyjna, która ma wytwarzać 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r.

Instalacja, obok polipropylenu, ma wytwarzać rocznie 17 tys. ton wodoru, który będzie sprzedawany do zakładów chemicznych w Policach do produkcji amoniaku. Dzięki temu spadnie w nich zużycia gazu ziemnego. Elementem instalacji będzie gazoport, zdolny przyjmować statki transportujące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Będzie on mógł także być wykorzystywany do importu LPG.

PAP, MS