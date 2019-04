Rating Polski utrzymany

Agencja S&P utrzymała rating dla Polski na poziomie A-, jednocześnie pozostawiając perspektywę stabilną. To utrzymanie decyzji z października 2018 roku, kiedy to Agencja podwyższyła rating Polski z BBB+ do A- z perspektywą stabilną - informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

„Za utrzymaniem stabilnej perspektywy świadczy oczekiwany wysoki wzrost gospodarczy, korzystna sytuacja ekonomiczna Polski oraz bezpieczny poziom deficytu sektora finansów publicznych. Z pewnością dostrzeżono dużą przestrzeń fiskalną Polski. Warto podkreślić fakt, iż dodatnia korekta prognozowanego wzrostu PKB oraz szacunek inflacji w dolnym przedziale celu inflacyjnego, będą korzystnie oddziaływać na dochody budżetowe, zmniejszając obciążenie wynikające z rządowego pakietu fiskalnego” - napisano w komentarzu resortu.

Wg prognoz agencji deficyt sektora finansów publicznych Polski na 2019 r. osiągnie poziom 1,5 proc., a deficyt sektora gg na 2020 r. wyniesie 2,6 proc. Podwyższono jednocześnie prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 3,9 proc. z 3,4 proc., a na 2020 r. do 3,1 proc. z 3,0 proc. Zdaniem agencji wzrost płac realnych, inwestycje publiczne finansowane ze środków UE oraz stymulacja fiskalna powinny wspierać wzrost gospodarczy Polski w bieżącym roku.

„S&P zauważyło także, że rosną ryzyka zewnętrzne. Jednym z nich jest spowolnienie gospodarcze w Niemczech - czyli głównego partnera handlowego Polski. Prognoza PKB Niemiec na ten rok została obniżona do 0,8 proc. W naszej ocenie gospodarka nadal wykazuje się odpornością na szoki zewnętrzne, stąd nie wpłynęło to na zmianę perspektywy” - czytamy w komunikacie.

„To już druga agencja, która potwierdziła dotychczasowy rating. Podobnie postąpił przed dwoma tygodniami Fitch, utrzymując ocenę na poziomie A- (siódmy poziom), z perspektywą stabilną. Za tydzień (19 kwietnia) oczekujemy utrzymania dotychczasowego ratingu ze strony Agencji Moody’s (A2 z perspektywą stabilną)” - napisano.

Utrzymanie ratingu wskazuje wyraźnie, iż opinie ekonomistów związanych z opozycją okazały się błędne - mimo zapowiedzi Nowej Piątki PiS agencje ratingowe nie obniżyły oceny Polski, zaś sam budżet także się nie załamał (sama Piątka zresztą nie wpłynie na niego negatywnie).

Także sugestie jakoby Minister Finansów widział zagrożenia dla budżetu (koszt Nowej Piątki PiS szacuje się wszak na 40 mld złotych) okazały się nieprawdziwe. Polska nie tylko rozwija się stabilnie ale także - zgodnie z założeniami budżetowymi.

