Bunt nauczycieli: Do strajku włącza się PSL

Premier Mateusz Morawiecki powinien natychmiast pojechać do strajkujących nauczycieli, podjąć rozmowy i przed Świętami Wielkiejnocy zakończyć strajk porozumieniem - powiedział w sobotę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Ocenił, że żądania protestujących są jak najbardziej słuszne.

Na konwencji regionalnej Koalicji Europejskiej w Rzeszowie prezes PSL mówił o potrzebie naprawy zburzonej wspólnoty narodowej i wspólnoty organizacji pozarządowych, takich jak Ochotnicze Straże Pożarne i koła gospodyń wiejskich. „Koniec z podziałami w Polsce, koniec z podziałami między Polakami, koniec z podziałem kół gospodyń wiejskich, OSP, strażaków, rodzin strażackich na lepsze i gorsze. Przywrócimy jedność, bo jedność w różnorodności jest możliwa i jedność w różnorodności zwycięży w wyborach europejskich” - podkreślił.

„Bardzo prosimy wszystkich, którzy chcą lepszej Polski, nowej Polski w silnej Europie o to, żeby mieli odwagę - tak dzisiaj wielką odwagę i determinację mają nauczyciele, bo dzisiaj trzeba być odważnym, żeby startować w wyborach, ale żeby też wspierać kandydatów i żeby głosować. Ta odwaga jest kluczem do lepszej, nowej Polski, nowej silnej Polski w Europie. Zrobimy to tylko i wyłącznie wspólnie. Pomimo różnic, które są, pomimo tego, że nie zawsze w będziemy każdej kwestii zgodni, ale ten święty wspólny mianownik: patriotyzm, sprawy gospodarcze, sprawy związane z przyszłością, z tradycją i kulturą, one nas łączą, one sprawiają, że jesteśmy po prostu silniejsi” - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wskazał, że obecnie takiego wsparcia potrzebują nauczyciele. „Od nas je otrzymują, ale muszą poczuć to wsparcie od wszystkich. A premier Rzeczypospolitej powinien natychmiast pojechać do strajkujących, do protestujących nauczycieli, którzy chcą rozmawiać, podjąć rozmowy i przed Świętami Wielkiejnocy zakończyć strajk porozumieniem i odpowiedzieć na żądania związkowców, bo są jak najbardziej słuszne, a nie chować się i obiecywać okrągłego stołu” - powiedział szef PSL.

„Panie premierze Morawiecki, do stołu to trzeba usiąść i negocjować ze związkami zawodowymi, a nie ich obrażać” - podkreślił Kosiniak-Kamysz.(PAP)