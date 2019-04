Obwodnica Suwałk otwarta

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk uczestniczył w sobotę przed południem w uroczystym otwarciu 13-kilometrowego odcinka nowej obwodnicy Suwałk (Podlaskie), drogi prowadzącej w kierunku granicy z Litwą.

To drugi, podlaski gotowy fragment międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Via Baltica i trasy S61 łączącej kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu „Łącząc Europę”. Droga kosztowała 300 mln zł.

„To ważne wydarzenie dla Polski, dla transportu drogowego naszego kraju i to bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców Suwałk i okolic. Tutaj kilkadziesiąt lat czekano na tę obwodnicę” - powiedział w Suwałkach minister Adamczyk.

Według szefa resortu infrastruktury, obwodnica sprawi, że komunikacja stanie się tam bezpieczniejsza. „Bo to jest cel rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, bezpieczne drogi, bezpieczna komunikacja, które są swoistym silnikiem rozwoju naszego kraju” - dodał Adamczyk.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, pochodzący z Suwałk, przypomniał, że przedstawiciele władz, radni i posłowie walczyli o obwodnicę od blisko 30 lat. „Mieszkańcy Suwałk i regionu długo na tę obwodnicę czekali, bardzo długo, a liczba samochodów jadących przez miasto ciągle się zwiększała. Ten koszmar i te uciążliwości dzisiaj się kończą. To jest historyczna chwila dla mieszkańców miasta i dla wszystkich, którzy będą korzystać z tej drogi” - powiedział Zieliński. Wiceminister dodał, że miasto będzie teraz bezpieczniejsze, spokojniejsze, a liczba wypadków drogowych z pewnością się zmniejszy.

Według GDDKiA, przez Suwałki codziennie przejeżdżało ok. 5 tysięcy ciężarówek, a przez centrum miasta odbywał się dotychczas ruch tranzytowy tych pojazdów.

„Stało się. To jest fakt i wielka radość dla naszego miasta, bo my jesteśmy beneficjentami tego przedsięwzięcia. Pamiętamy walkę, protesty, blokady mieszkańców, marsze milczenia po to, żeby zwrócić uwagę na potrzebę budowy obwodnicy Suwałk. Mamy ją, bo mieszkańcy mojego miasta zasługują na obwodnicę, która da nam w mieście ciszę i spokój od tirów” - powiedział PAP prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Obwodnica od soboty wyprowadza z Suwałk ruch tranzytowy samochodów ciężarowych. Droga omija miasto od zachodu i północy. Na węźle Suwałki Południe łączy się z dwujezdniową częścią obwodnicy Augustowa, tworząc tym samym fragment drogi S61 o łącznej długości 25,58 km. Inwestycja kończy się na węźle „Suwałki Północ”, który zostanie zrealizowany w ramach następnego odcinka Suwałki - Budzisko.

Ten odcinek drogi jest częścią szlaku Via Baltica, którego długość wyniesie 320 km. Trasa ta pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi a Polską i krajami Europy Środkowej. Na terenie Polski przebiega w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku.

Zbudowane zostały już fragmenty o łącznej długości 117 km. W realizacji jest obecnie 201 km. Cała trasa ma zostać udostępniona kierowcom do końca 2021 roku.

