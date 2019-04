Tak PO-PSL niszczyło rolnictwo

Rolnictwo zostało zaniedbane za rządów PO-PSL - powiedziała rzeczniczka PiS Beata Mazurek, komentując wypowiedź prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który ocenił, że propozycje PiS dla rolnictwa przedstawione zostały „bez żadnego podłoża merytorycznego”.

„W Parlamencie Europejskim mamy posła, który się nazywa Zbigniew Kuźmiuk, który był w Polskim Stronnictwie Ludowym i który ostatnio na konferencji prasowej mówił, jak rolnictwo za rządów naszych poprzedników zostało zaniedbane. Dla mnie bardziej wiarygodna jest wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego i Kuźmiuka, który jest ekonomistą, zajmował się tymi tematami, niż szefa ludowców, który z wykształcenia jest lekarzem” - powiedziała dziennikarzom Mazurek w Lublinie, poproszona o skomentowanie słów Kosiniaka-Kamysza.

„Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego rolnicy narzekają, dlaczego zaniedbali dopłaty dla rolników, dlaczego o to nie dbali. Nowa perspektywa finansowa dopiero się zacznie i mam nadzieję, że dopłaty dla rolników będą takie jak w starej Unii Europejskiej, a to, co dzisiaj mamy to zawdzięczamy Platformie i PSL-owi” - dodała Mazurek.

Kosiniak-Kamysz w sobotę na konwencji Koalicji Europejskiej w Rzeszowie mówił min. o propozycji dla rolnictwa, które przedstawiało PiS.

Powiedział, że trzeba dbać o polską wieś i polskiego rolnika w sposób przemyślany i przygotowany, a nie „wyjść i ogłosić: krowa plus, świnia plus, bez żadnego podłoża merytorycznego, bez świadomości, o co tu chodzi”. Przekonywał, że dopłaty do bydła i żywności już są, ale nie dlatego, że przyczynił się do tego obecny rząd, tylko rząd PO-PSL, negocjując unijny budżet; zarzucał też PiS brak odpowiednich działań w sprawie zwalczania ASF.

Mazurek proszona była też o komentarz do wypowiedzi Grzegorza Schetyny na rzeszowskiej konwencji. „Przez lata rządów Platformy i PSL z budżetu państwa wyciekały miliardy, nie było tych miliardów. Niech on powie, komu dawane były te koperty, wtedy my się odniesiemy do jego propozycji i do jego pytań” - powiedziała Mazurek.

Lider PO Grzegorz Schetyna zaapelował w Rzeszowie o „piątkę do Jarosława Kaczyńskiego”, zadał pięć pytań, na które powinien odpowiedzieć prezes PiS. Szef PO pytał m.in. o dymisje szefów MEN i MON oraz o to, jak Antoni Macierewicz zostanie rozliczony ze śledztwa smoleńskiego, a także „co się stało z kopertą od austriackiego biznesmena?”.

PAP/ as/