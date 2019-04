USA: 5G dalej będzie rozbudowywane

USA zamierzają kontynuować rozbudowę sieci 5G i od grudnia zorganizować przetargi na największą jak dotąd liczbę częstotliwości; będzie to największa aukcja częstotliwości w historii kraju - zapowiedział szef Federalnej Komisji ds. Komunikacji (FCC) Ajit Pai.

Jednocześnie podczas wystąpienia w piątek w Białym Domu Pai zapowiedział utworzenie funduszu wynoszącego 20,4 mld dolarów, z którego środki mają zostać przeznaczone na zaopatrzenie do 4 mln gospodarstw domowych w USA w szybki internet.

„Wyścig po 5G to wyścig, który Ameryka musi wygrać” - powiedział prezydent USA Donald Trump, dodając, że jest „to wyścig, który Ameryka wygra”. Podkreślił, że bezpieczna sieć nowej generacji jest ważna z punktu widzenia dobrobytu i bezpieczeństwa narodowego kraju.

W rozwój 5G inwestują także Chiny; w związku z tym w Stanach Zjednoczonych pojawiają się obawy, że kraj mógłby zostać w tyle w tym technologicznym wyścigu.

Jak pisze agencja dpa, Unia Europejska w ostatnim czasie sygnalizowała otwartość na stosowanie chińskich technologii podczas rozbudowy 5G. Tymczasem przede wszystkim USA apelowały do państw europejskich, by nie dopuszczały do tego przedsięwzięcia chińskiego giganta Huawei. Waszyngton oskarża ten koncern o to, że jego produkty mogą być używane np. do szpiegowania na rzecz władz w Pekinie; dotąd jednak - podkreśla dpa - nie przedstawiono na to dowodów.

5G, czyli piąta generacja sieci komórkowej, to rozwinięcie obowiązującego obecnie standardu 4G, zwanego również LTE, przy czym w 5G prędkość przesyłu jest około 100 razy większa.

PAP/ as/