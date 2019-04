Wielka dominacja pstrągów

Prawie 700 tys. pstrągów potokowych zostało w kwietniu wypuszczonych do dolnośląskich rzek. Akcję ratowania ryb prowadzoną przez Polski Związek Wędkarski finansowo wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jak poinformował Robert Borkacki, rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu, dobiegła końca „Akcja Pstrąg”, w ramach której w kwietniu wypuszczono około 700 tysięcy młodych ryb tego gatunku do Ścinawki, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Białej Lądeckiej, Szybkiej i Dzikiej Orlicy.

„Takie działania są konieczne z uwagi na liczne zagrożenia dla pstrągów, m.in.: susze i niskie stany wód oraz zanieczyszczenia ściekami komunalnymi, z upraw rolniczych oraz ferm hodowlanych” - tłumaczył prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz. Zagrożeniem dla tego gatunku ryb są także remonty w obrębie koryt rzek prowadzone z użyciem ciężkiego sprzętu, które niszczą siedliska pstrąga. Pstrąg potokowy to gatunek ryb, który potrzebuje do życia czystej i chłodnej wody, szybkiego prądu i dna pokrytego kamieniami lub żwirem.

Jak poinformował WFOŚiGW, koszt tegorocznego zarybiania wyniósł 244 tys. zł, z czego 116 tys. zł to dotacja z Funduszu. Dzięki tym środkom do rzek wypuszczono 100 tys. dwuletnich pstrągów i ok. 600 tys. „narybka”, pochodzących z Ośrodka Hodowli w Ścinawce Średniej.

Rzecznik WFOŚiGW dodał, że od 2007 roku wędkarze przy wsparciu Funduszu wypuścili łącznie do rzek i zbiorników wodnych blisko 10 milionów ryb, m.in.: pstrągów potokowych, sandaczy, boleni, lipieni, świnek i brzan. Członkowie Wałbrzyskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego zarybiali takie zbiorniki wodne jak Owiesno, Sudety, Witoszówka, Topola, Kozielno i Lubachów. Łączny koszt tych akcji to ponad 2,2 mln zł, z czego dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła ponad 1,1 mln zł.

PAP/ as/