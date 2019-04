Kwiaty dominują w Broniszach

Na rynku hurtowym w Broniszach oferta kwiatów, wiązanek i sadzonek jest bogata i różnorodna. Przed Wielkanocą w sektorze kwiatowym jest wzmożony ruch, chętnie są kupowane wiązanki z bukszpanu, ale także żonkile i tulipany - poinformowała ekspertka Anna Kaszewiak.

Z kwiatów ciętych o tej porze roku chętnie są kupowane tulipany, frezje, żonkile, peonie i goździki. Tulipany kosztują od 1 do 1,40 zł za sztukę, frezje od 60 gr do 2 zł, żonkile od 40 gr do 1,20 zł, a peonie (import) od 4 do 10 złotych.

Duże jest zainteresowanie dekoracjami na świąteczny stół. Kupowane są wianki wielkanocne z bukszpanu i baź, za które trzeba zapłacić od 10 do 30 zł. Mały pęczek bazi kosztuje 3 zł, większe są w cenie 4-6 zł, zakup bukszpanu to wydatek od 15 do 35 złotych za paczkę.

Na Święta obowiązkowo na stole musi być rzeżucha i owies. Rzeżucha na rynku w Broniszach kosztuje od 2,70 do 10 zł, a owies - od 1,90 do 3,60 zł za doniczkę/naczynie ozdobne.

Bronisze oferują ponadto duży wybór kompozycji wielkanocno-wiosennych. Rozpiętość cenowa bardzo duża: od kilkunastu zł za stroik do 285 zł za nasadzenia w naczyniach ceramicznych lub szkle.

Dobrze sprzedają się rośliny doniczkowe, jak hortensje czy azalie, są kupowane do dekoracji Grobu Pańskiego - poinformowała ekspertka. Hortensje doniczkowe kosztują od 10 do 200 zł za doniczkę w zależności od wielkości roślin. Kwiaty można kupić w różnych kolorach i odcieniach: białym, różowym, niebieskim, czerwonym. Za azalie trzeba zapłacić od 15 do 50 zł za doniczkę, begonie są w cenie od 5 do 10 zł za doniczkę, a hortensja cięta - 15 złotych za sztukę.

Wczesna wiosna to dobry czas na kupowanie i sadzenie roślin rabatowych i balkonowych, a tych przybywa z dnia na dzień. Na rynku w Broniszach są już pierwsze pelargonie i surfinie w cenie 5 zł za sadzonkę. Za nasadzenia w amplach (zawisających donicach) zapłacimy od 20 do 25 zł, rumianki kosztują od 15 do 30 zł za doniczkę. Za popularne o tej porze roku bratki trzeba zapłacić od 1,2 do 2 zł, za prymulki 3,30 zł, a za goździki rabatowe 5-8 zł za sadzonkę.

Rynek hurtowy w Broniszach jest największym centrum dystrybucji warzyw, owoców i kwiatów w Europie Środkowo-Wschodniej. Sprzedaż kwiatów, materiału roślinnego i artykułów dekoracyjnych odbywa się w dwóch nowoczesnych, klimatyzowanych halach i na stanowiskach do sprzedaży z samochodu. Hale są wyposażone w ogólnodostępne chłodnie i dok rozładunkowy. Handel odbywa się tam 7 dni w tygodniu w godzinach porannych (5.00-10.00). Bronisze zaopatrują w kwiaty m.in. kwiaciarnie i bazary oraz imprezy okolicznościowe.

PAP/ as/