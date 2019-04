80 procent Polaków pozytywnie o finansach

Zdecydowana większość Polaków ocenia swoją aktualną sytuację finansową dobrze (70%) lub bardzo dobrze (10%). Z kondycji swoich finansów jest też zadowolone aż 80% osób zarabiających między 3 000 a 3 999 zł, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Santander Consumer Banku (SCB).

W tym roku wiosnę witamy z dużym optymizmem - przynajmniej, jeśli chodzi o obszar finansowy. Prawie co 10. Polak ocenia swoją aktualną sytuację finansową jako bardzo dobrą, kolejne niemal 70% mówi, że jest ona raczej dobra. Niezadowolonych lub bardzo niezadowolonych jest tylko 16% osób. Finansowymi optymistami są przede wszystkim mężczyźni. Aż 80% panów uważa, że kondycja ich finansów jest świetna. Podobną opinię wyraża 70% kobiet - wynika z raportu Santander Consumer Banku ‘Polaków portfel własny – wiosenne wyzwania’

Ocena stanu portfela jest tym lepsza, im młodszy respondent. Najwięcej finansowych optymistów żyje w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

Prawie 20% spośród badanych w wieku do 29 roku życia twierdzi, że ich sytuacja jest bardzo dobra, a 60%, że jest raczej dobra. W przypadku respondentów w przedziale wiekowym od 60 do 69 lat, tylko niecałe 2% ocenia swoje finanse bardzo dobrze. Prawie 68% uważa, że są one w „raczej dobrym” stanie” - powiedziała Agnieszka Kociemska z Santander Consumer Banku, cytowana w komunikacie.