Wznowiono prace na odcinku porzuconym przez Astaldi

Wznowiono prace przy modernizacji linii kolejowej Lublin-Dęblin, opuszczonej przez włoską firmę Astaldi. Jeszcze w październiku wydawało się to niemożliwe - powiedział w Lublinie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dzięki bardzo zdecydowanemu stanowisku i pracy PKP-PLK nowi wykonawcy, Budimex i Track Tec, rozpoczynają prace na linii kolejowej nr 7, na opuszczonym przez włoską firmę odcinku. Ponad 100 polskich firm, które były - można powiedzieć oszukane - bo pozostawione bez środków finansowych przez generalnego wykonawcę, ich oczekiwania zostały zaspokojone - powiedział Adamczyk na konferencji prasowej, na dworcu kolejowym w Lublinie. Pół roku, w tym 3 miesiące okresu zimowego wystarczyło, aby ponownie rozpocząć przebudowę tego szlaku. Realizujemy te prace, a jesienią, jeden tor zostanie uruchomiony, aby można było między Warszawą a Lublinem korzystać z tego szlaku kolejowego - dodał Adamczyk.

Minister infrastruktury zaznaczył, że koleje bardzo dobrze współpracują z lubelskimi władzami, wojewodą i samorządem wojewódzkim. Wyraził nadzieję, że efektem tego będzie powstanie lubelskiej kolei aglomeracyjnej. Przypomniał, że program inwestycji dworcowych obejmuje modernizację 10 dworców kolejowych w regionie. Poinformował, że kolej zamierza zmienić nazwę lubelskiego dworca na Lublin Główny.

Inwestujemy na szlakach kolejowych Lubelszczyzny 5,3 mld zł. To nie jest tak, że politycy PiS tylko mówią. Robimy konkretnie, realizujemy te przedsięwzięcia, których celem jest zrównanie szans, inwestowanie tam, gdzie do tej pory tych inwestycji nie było - podkreślił Adamczyk.

Wicemarszałek Sejmu, posłanka z regionu lubelskiego, Beata Mazurek, podkreśliła, że wznowienie przebudowy linii kolejowej do Warszawy to dla mieszkańców Lubelszczyzny bardzo dobra wiadomość.

Wznowienie tych prac pokazuje, że Lubelszczyzna ponownie otworzy się nie tylko na Mazowsze, ale i na świat, ponieważ ulegnie skróceniu czas przejazdu do Warszawy. Wszyscy, którzy dziś podróżują koleją, wiedzą jak uciążliwa jest podróż z Lublina i do Lublina. Trzymam kciuki za wykonawców, żeby dotrzymali warunków umowy - powiedziała Mazurek.

Członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch poinformował, że PKP-PLK są w sporze sądowym w firmą Astaldi, natomiast nowi wykonawcy przystąpili do prac, mają też już zmagazynowane na placach budowy niezbędne materiały. Jak podał korzystają oni z tych samych podwykonawców, co firma Astaldi. PKP-PLK wypłaciła im ponad 110 mln zł, niezapłaconych przez głównego wykonawcę.

Niecałe 200 mln zł zapłaciliśmy firmie Astaldi, czyli jak widać większość pieniędzy została w Polsce, bo pieniądze zapłacone Astaldi były transferowany do podwykonawców - powiedział Bresch.

Firma Astaldi jesienią ubiegłego roku zaprzestała realizacji kontraktu na modernizację linii kolejowej między Dęblinem a Lublinem. W końcu marca tego roku PKP-PLK podpisała umowy z nowymi wykonawcami: firmą Budimex na odcinek Dęblin-Nałęczów razem ze stacją Nałęczów za 616,4 mln zł netto oraz z firmą Track Tec Construction na odcinek Nałęczów-Lublin wraz ze stacją Lublin za 627,7 mln zł netto.

Do zakresu prac obejmujących lubelski węzeł kolejowy wprowadzona została budowa połączenia, nowym torem, linii prowadzącej z Lublina do Stalowej Woli z linią do Warszawę. Dzięki takiemu rozwiązaniu pociągi towarowe nie będą wjeżdżały na stację Lublin.

Modernizacja linii kolejowej nr 7 Lublin-Warszawa należy do największych inwestycji kolejowych w Polsce. Za 3,4 mld zł przebudowanych będzie 170 km linii. Na 67 kilometrowym odcinku między Lublinem a Dęblinem m.in. zostanie dokończona modernizacja 11 mostów, 9 wiaduktów, 5 przejść podziemnych. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna.

Na koniec września tego roku jest planowane wznowienie ruchu pociągów po jednym torze, między Lublinem a Dęblinem i dalej do Warszawy. Ruch pociągów po dwóch torach ma być wznowiony na koniec 2020 r.

Po zakończeniu całej inwestycji czas przejazdu najszybszego pociągu między Lublinem a Warszawą skróci się do 1,5 godziny. Pociągi pojadą z prędkością do 160 km/h. Sprawniejsze przejazdy zapewni drugi tor między Otwockiem a Pilawą.

SzSz(PAP)