Samsung Inkubator dla startupów, które naprawiają świat

W Białymstoku powstał trzeci Inkubator Samsunga dla startupów z Polski Wschodniej, tym razem skupiony wokół 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dla młodych innowatorów coraz większe znaczenie ma działanie na rzecz wspólnego dobra

Należący do pokolenia milenialsów przedsiębiorcy kierują się społeczną odpowiedzialnością biznesu i wzajemnym szacunkiem. Podlaski Inkubator to pierwsze na świecie miejsce tego typu, gdzie w bezpłatnej przestrzeni, przy wsparciu nowych technologii i ekspertów startupy będą tworzyć rozwiązania na rzecz odpowiedzialności społecznej.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych zakładają m.in. działanie na rzecz eliminacji ubóstwa, nierówności ekonomicznej, ochronę środowiska, zdrowia, zapobieganie zmianom klimatycznym, promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz sprawiedliwość.

Uruchomienie trzeciego, po rzeszowskim i lubelskim, Inkubatora w Białymstoku jest częścią ogólnoświatowego programu wsparcia startupów realizowanego przez firmę Samsung. Partnerami projektu są Centrum UNEP GRID Warszawa – organizacja pozarządowa realizująca w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zrzeszający największą w regionie społeczność startupową oraz HugeTech. – Cieszę się, że firmy takie jak Samsung angażują się w tak istotne projekty. Mamy nadzieję, że Polska stanie się liderem rynku przetwarzania danych a Polska Wschodnia, szczególnie Podlasie, odegra tutaj szczególną rolę. Nie mam wątpliwości, że Białystok jest dobrym miejscem na inwestycje – potwierdza to obecność globalnej firmy takiej jak Samsung– powiedział obecny na otwarciu Inkubatora w Białymstoku Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

Nowe technologie poprawiają jakość życia i są odpowiedzią na problemy współczesnego świata. Dzięki ich odpowiedniemu wykorzystaniu, możemy mieć realny wpływ na przyszłość naszej planety. Startupy rozwijające kompetencje w zakresie zarządzania odpadami, kontroli czystości powietrza czy gospodarki wodnej mają szansę zaistnieć na szybko rozwijającym się rynku nowych technologii. Firma Samsung szczególnie wspiera inicjatywy działające w obszarze ekologii i zrównoważonego rozwoju. Sami zobowiązaliśmy się do wycofania plastikowych opakowań oraz korzystania z energii odnawialnej do 2020 roku – skomentował prezes Samsung Electronics Polska, Joseph Kim.

W białostockim Inkubatorze swoją działalność będzie prowadził startup Planet Heroes, którego główną misją jest posprzątanie naszej planety. W tym celu powstała aplikacja oraz platforma webowa, dzięki której każdy może stać się superbohaterem i zaangażować się w sprzątanie śmieci poprzez bezpośrednie wsparcie dla osoby, która przeprowadziła akcję sprzątania lub poprzez wolontariat. Działania Planet Heroes spotkały się z uznaniem na międzynarodowej arenie. Startup zdobył niedawno prestiżową nagrodę podczas Forum Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Polityki w sprawie Środowiska w Nairobi. W Inkubatorze w Białymstoku startupy uzyskają pomoc merytoryczną i technologiczną od partnerów inicjatywy. Najlepsze pomysły mogą liczyć na wsparcie finansowe od firmy Samsung przy zachowaniu pełnych praw do swoich koncepcji. Miejsce będzie otwarte dla lokalnej społeczności i ma się przyczynić do aktywizacji mieszkańców Podlasia. Inkubator będzie również promować ideę Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ edukując w tym zakresie młodzież szkolną oraz chętne do współpracy instytucje i firmy z regionu.

Badania i raporty naukowe wskazują, że stan naszej planety pogarsza się w sposób drastyczny, liczba wyzwań środowiskowych rośnie i są one coraz bardziej złożone. Kierunek działań na rzecz rozwiazywania problemów świata wyznaczają Cele Zrównoważonego Rozwoju zawarte w Agendzie 2030, przyjętej Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ w dniu 25 września 2015 roku. Zmiana poprzez innowacje technologiczne czy tez społeczne, to domena startup’ow, których siła płynąca z kreatywności, musi również wesprzeć działania na rzecz ocalenia planety – podkreśliła Maria Andrzejewska, Dyrektor UNEP GRID Warszawa.

